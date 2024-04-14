هوفمان: لم أحلم!

ليفركوزن (د ب أ)



أكد جوناس هوفمان لاعب وسط باير ليفركوزن، أن حلم التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» للمرة الأولى في تاريخ فريقه، لم يراوده في بداية الموسم.

وانتقل هوفمان من بوروسيا مونشنجلادباخ إلى ليفركوزن في بداية الموسم، وقدم مسيرة متميزة مع الفريق، الذي تُوج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، بجانب تأهله إلى نهائي كأس ألمانيا، واقترابه من بلوغ المربع الذهبي للدوري الأوروبي.

وسجل فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن ثلاثية «هاتريك» ليقود فريقه إلى فوز عريض على فيردر بريمن بنتيجة 5 - صفر، في الجولة 29 من المسابقة، اليوم الأحد.

وحسم ليفركوزن اللقب التاريخي قبل خمس جولات من انتهاء المسابقة، ليرفع رصيده إلى 79 نقطة في القمة، ويتساوى خلفه بايرن ميونخ وشتوتجارت برصيد 63 نقطة في المركزين الثاني والثالث.

وقال هوفمان لمنصة «دي إيه زد إن» بعد المباراة «قبل عام واحد، لم أكن لأحلم بقدرتنا على تحقيق ذلك في الموسم الأول لي».

وأضاف «لكن كلما كنا نلعب كنا نبذل قصارى جهدنا، وكنا ننتقد أنفسنا بشدة».