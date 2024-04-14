بلباو.. «ضربة» في «الأمل»!



مدريد (أ ف ب)

مُنيت آمال أتلتيك بلباو المتوّج أخيراً بلقب مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، بحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بضربة قوية، بتعادله أمام ضيفه فياريال المنقوص 1-1 الأحد، وذلك ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

وخاض بلباو مباراته الأولى، بعد إحرازه لقبه الأول منذ 40 عاماً بفوزه بركلات الترجيح 4-2 على ريال مايوركا بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في نهائي كأس الملك الأسبوع الماضي.

وأهدر فياريال فرصة التقدم، بعدما سدد هدافه جيرارد مورينو ركلة جزاء اصطدمت بالقائم (11)، في حين أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه سانتي كوميسانا بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني، ليستفيد بلباو من النقص العددي في صفوف فريق «الغواصات الصفراء»، ويفتتح التسجيل عبر أويهان سانسيت (67).

ومنح حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء جديدة لفياريال في الوقت القاتل، ترجمها دانيال باريخو بنجاح (90+5).

وبات بلباو الخامس برصيد 57 نقطة يتأخر بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع الفائز على جيرونا 3-1، في سباق التأهل إلى المسابقة القارية الأم، وذلك قبل 7 جولات من نهاية البطولة.