فيناليس يدخل التاريخ بـ«3 صانعين»!



أوستن (أ ف ب)



دخل الإسباني مافريك فيناليس «أبريليا» تاريخ بطولة العالم للدراجات النارية، بعدما بات أوّل دراج يفوز بأحد السباقات مع ثلاثة صانعين مختلفين، منذ بداية حقبة فئة موتو جي بي عام 2002، وذلك باحتلاله المركز الأول في سباق جائزة الأميركيتين الكبرى.

وحقق فيناليس فوزه العاشر في مسيرته في الفئة الأولى، وانتصاره الأول منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ليدّون اسمه أول دراج يفوز بأحد السباقات مع ثلاثة صانعين مختلفين، هم سوزوكي وياماها وأبريليا.

وقال فيناليس «شكراً لكم يا رفاق، كنت أشعر أن الجميع يدفعونني هنا في الولايات المتحدة».

وأضاف: صنعنا التاريخ، شكراً الولايات المتحدة، أنا سعيد للغاية، نحن بحاجة إلى مواصلة العمل، وكانت الوتيرة مذهلة».

وكانت انطلاقة الدراج فيناليس البالغ 29 عاماً من المركز الأول كارثية، إذ تراجع للمركز الحادي عشر عند المنعطف الأول، قبل أن يبدأ صعوده التدريجي للفوز بالسباق المقام وسط مدينة أوستن.

وأنهى فيناليس السباق بوقت 41:09.503 دقيقة متقدماً بفارق 1.728 ثانية عن مواطنه الشاب بيدرو أكوستا «جازجاز-تيك3» و2.703 ثانيتين عن الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي) في سباق رائع شهد الكثير من التقلبات وتعرض الدراج الإسباني مارك ماركيس (دوكاتي-جريزيني)، بطل العالم سبع مرات في موتو جي بي، لسقطة عندما كان في الصدارة.

وثأر الدراج الإسباني من خيبة أمله في البرتغال قبل ثلاثة أسابيع، إذ بعد فوزه بسباق السرعة (سبرينت)، اضطر للانسحاب في اللفة الأولى من الجائزة الكبرى بسبب مشكلة في علبة السرعة حين كان في المركز الثاني.

وفي تكساس، بدا فيناليس غير ملموس فحقق توقيتاً قياسياً خلال لفة واحدة في التجارب التأهيلية لينطلق من المركز الأول، وفاز بسباقي السرعة والجائزة الكبرى.

في المقابل، وبعدما صعد إلى منصة التتويج على حلبة بورتيماو البرتغالية في سباقه الثاني في الفئة الملكة، قدّم أكوستا أداء مذهلاً في أوستن بوصوله ثانياً، وانطلق بشكل رائع ليحكم قبضته على صدارة السباق خلال 3 لفات، وذلك للمرة الأولى في ثالث سباق له في موتو جي بي، ثم كرر التجاوزات واعتمد القيادة الضاغطة ودفع ماركيس لارتكاب الخطأ قبل 10 لفات من النهاية.

وكان ماركيس يلهث خلف فوزه الأول منذ قرابة 900 يوم، إلا أن الكاتالوني الذي نجح في التقدم للمركز الأول في منتصف السباق، تعرض لسقطة، في حين كان أكوستا يمارس عليه ضغوطات كبيرة.

قال الشاب البالغ 19 عاماً مبتسماً «لم يكن لدينا أي شيء لنخسره، أنا سعيد» بالمركز الثاني.

من ناحيته، حقق الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي-براماك)، متصدر ترتيب الدراجين برصيد 80 نقطة، انطلاقة جيدة وتصدر للفات عدة، إلاّ أنه تراجع في الترتيب ليكتفي بالمركز الرابع، ووصل خلفه حامل اللقب في العامين الماضيين الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) الذي يواجه بداية صعبة.

واحتل الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) المركز الـ12، فيما انسحب مواطنه يوهان زاركو (هوندا-أل سي آر) في بداية السباق بسبب مشكلة ميكانيكية.