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الرياضة

نيكس.. «وصافة الشرقية»

نيكس.. «وصافة الشرقية»
15 ابريل 2024 09:28

 
نيويورك (أ ف ب)

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انتزع نيويورك نيكس المركز الثاني من ميلووكي باكس ضمن منافسات المنطقة الشرقية، بفوزه على ضيفه شيكاغو بولز، بفارق نقطة 120-119 بعد التمديد، في اليوم الأخير من الدوري المنتظم لكرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما يخوض ميامي هيت الملحق.
وتألّق جايلن برونسون في صفوف نيكس بتسجيله 40 نقطة، فيما أضاف دونتي ديفينتشينتسو 25، وقادا فريقهما إلى الفوز الخمسين في المباراة الـ82 الأخيرة.
وارتقى نيكس للمركز الثاني، مستفيداً من خسارة ميلووكي باكس المتراجع للمركز الثالث أمام مضيفه أورلاندو ماجيك الخامس 88-113.
وكان بوسطن سلتيكس حسم صدارة الشرقية، وأفضل سجل في الدوري منذ فترة طويلة، بعدما حقق 62 فوزاً، آخرها على ضيفه واشنطن ويزاردز 132-122.
كما سقط كليفلاند كافالييرز الذي كان يأمل في الحصول على الوصافة أمام ضيفه تشارلوت هورنتس 120-110، فاكتفى بالمركز الرابع، في حين يلعب مع أورلاندو في الدور الأول من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».
بدوره، حلّ إنديانا بايسرز في المركز السادس الأخير المؤهل إلى «بلاي أوف»، بعدما سحق ضيفه أتلانتا هوكس 157-115، ويواجه ميلووكي الذي يأمل في استعادة نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي أصيب في ربلة الساق خلال الفوز على سلتيكس.
ويخوض ميامي هيت الملحق المؤهل إلى «بلاي أوف»، بعدما حلّ في المركز الثامن، على الرغم من فوزه على ضيفه تورونتو رابتورز 118-103.
ويلعب ميامي مع مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز السابع الذي استعاد جهود نجمه جويل إمبيد الأربعاء في الملحق، ويتواجه الخاسر من هذا اللقاء مع الفائز من مباراة شيكاغو بولز التاسع وأتلانتا هوكس العاشر الجمعة على البطاقة الأخيرة لـ «بلاي أوف».

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