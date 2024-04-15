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الرياضة

«عالمي القرص» يتحطم بعد 38 عاماً!

«عالمي القرص» يتحطم بعد 38 عاماً!
15 ابريل 2024 10:10

 
نيويورك (أ ف ب)

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حطم الليتواني الشاب ميكولاس أليكنا الرقم القياسي العالمي لمسابقة رمي القرص، والصامد منذ 38 عاماً، وذلك بتحقيقه 74.35 متر، خلال لقاء في رامولا بولاية أوكلاهوما الأميركية.
وحقق ابن الـ21 عاماً، الحائز على الفضية في مونديال 2022 والبرونزية في مونديال العام الماضي، الرقم القياسي العالمي، خلال محاولته الخامسة في اللقاء المخصص للرمي بالقرص حصراً.
وتفوق ألكينا على رقم الـ74.08 متر الذي حققه يورجن شولت 6 يونيو 1986، حين كان يدافع عن ألوان ألمانيا الشرقية.
وحتى الإنجاز الأخير، كان رقم شولت القياسي الأقدم في ألعاب القوى بالمجمل، متفوقاً من حيث صموده على رقم الأميركي جيسي أوينز في الوثب الطويل والذي صمد 25 عاماً و79 يوماً.
وأليكنا هو نجل البطل الأولمبي السابق في رمي القرص فيرجيليوس أليكنا الذي فاز بالذهبية خلال ألعاب 2000 و2004.

ليتوانيا
أميركا
أوكلاهوما
رمي القرص
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