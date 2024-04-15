لابا «القوة التهديفية» بـ«الدقة 89.6%»



مراد المصري (أبوظبي)



يعتبر التوجولي لابا كودجو سلاحاً مهاجماً للعين أمام الهلال السعودي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وكشفت الإحصائيات العالمية عن أنه يملك دقة عالية في تحويل التسديدات إلى أهداف خلال العام الماضي.

وبحسب دراسة أصدرها المركز الدولي للدراسات الرياضية، وشملت أبرز الدوريات حول العالم من أبريل 2023 إلى مارس 2024، فإن لابا ضمن «الأعلى دقة» عالمياً بنسبة تهديف 89.6% من إجمالي التسديدات تجاه المرمى في «دوري أدنوك للمحترفين».

واحتل لابا المركز الثالث في القائمة على صعيد الدوريات خارج «الخمس الكبرى» في أوروبا، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي 91.5%، والجزائري محمد عمورة «لوجان السويسري» 91.4%.

تقدم لابا على الصربي أليكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، الذي يغيب عن لقاء اليوم بسبب الإصابة، وبلغت نسبته 88.8%، علماً أن مهاجم العين احتل المركز التاسع عالمياً.

على صعيد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، احتل هاري كين لاعب بايرن ميونيخ الألماني الحالي وتوتنهام الإنجليزي سابقاً، المركز الأول بنسبة 93.6%، يليه الألماني دينيز أونداف «شتوتجارت» 93.4%، والفرنسي كيليان مبابي «سان جيرمان» 92.9%، والنيجيري فيكتور بونيفاس «باير ليفركوزن» 92.6%، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز «إنتر ميلان» 91.6%.