الجزيرة يخشى «السبع العجاف»!



مراد المصري (أبوظبي)



أكمل جريجوري مدرب الجزيرة تحضيرات فريقه للقاء خورفكان، يوم الثلاثاء، في «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين»، مع سعي «فخر أبوظبي» لتجنب عدم الفوز في 7 مباريات على التوالي، للمرة الأولى في «المحترفين».

ويمر الفريق بمرحلة من غياب الانتصارات، تخللها بالخسارة 4 مرات، والتعادل مرتين، في آخر 6 مباريات في الدوري، إلا أن المواجهة الأخيرة أمام العين التي خطف فيها التعادل في الوقت القاتل شحنت الهمم.

وأكد جريجوري أنه يركز على قوة المجموعة بأكملها، وليس الأفراد خلال المرحلة المقبلة، وذلك مع سعي الفريق للتعامل مع الغيابات المتعددة، حيث غاب عبدالله إدريس مؤخراً بسبب المرض، ويتوقع عودته، فيما اضطر كيبانو وكريم رقيق لعدم إكمال المباراة الأخيرة، بسبب جوانب تتعلق باللياقة البدنية، وهو ما جعل المدرب الجديد يركز على رفع الجاهزية، رغم ضغط المباريات المتتالية حالياً.

وأكد جريجوري أنه ينظر إلى الفريق بأنه مجموعة كبيرة، بحيث يعوض كل لاعب الآخر، مع منح الفرصة للشباب الموهوبين لكسب المزيد من دقائق اللعب.