شباب الأهلي يقترب من لقب دوري السلة

علي معالي (دبي)

اقترب شباب الأهلي من الحفاظ على لقب بطولة دوري السلة، بعد الفوز على النصر 94-80، في المباراة الثانية من سلسلة المباريات الـ 5 لحسم اللقب.

وكانت المباراة الأولى قد انتهت بفوز «الفرسان» أيضاً 90-89، لتصبح المباراة الثالثة يوم الخميس المقبل حاسمة ومهمة لتحديد بطل الموسم، فإذا نجح شباب الأهلي في تحقيق الفوز الثالث فسوف يتم تتويجه بطلاً للموسم، وإذا نجح «العميد» النصراوي في الفوز، فسوف يستمر السباق مجدداً بين الفريقين الكبيرين، لحين وصول نتيجة المباريات 3-1، أو 3-2 لأي من الفريقين.

وكانت المباراة الأخيرة التي جرت على صالة نادي شباب الأهلي قد انتهت أرباعها بتفوق واضح لـ «الفرسان» بنتيجة 28-24,18-17,26-23,22-16، وقد شهدت المباراة العودة إلى تقنية «فار» والمعروفة في كرة السلة باسم «آي أر إس)، في آخر دقيقتين بالمباراة، وذلك بعد موافقة مدربي الفريقين.

شهدت المباراة مستوى مميزاً من لاعبي الفريقين، وتحقق التعادل على مدار الأرباع الأربعة 4 مرات بنتيجة 41-41,53-53,58-58، ثم 60-60، وكان شباب الأهلي متقدماً طوال المباراة ولم ينجح «العميد» في تحقيق التقدم، رغم أنه سنحت له العديد من الفرص لتحقيق ذلك ولكن ضاعت كل المحاولات.

وأظهر شباب الأهلي خبرته الكبيرة في المباريات النهائية بوجود عناصر تمتلك خبرات مثل هذه المباريات بقيادة محمد وسعيد مبارك وقيس عمر، إضافة إلى الثنائي الأجنبي، الأميركي نيكولاس مينراث ومواطنه لويس، وفي المقابل قدم «العميد» بعناصره الشبابية مباراة كبيرة أيضاً بقيادة حسن عبدالله، وفيصل محمد وحمد علي، ومامادو ندياي، إضافة إلى المخضرم صالح سلطان، والثنائي الأجنبي الجزائري محمد حرات والأميركي هاريس، وأدار المباراة طاقم دولي مكون من محيي الدين خطاب وسالم الزعابي وكوستاس، وراقبها الدولي يعقوب غابش.

وكانت للرميات الثلاثية من كانب نيكولاس مفعول السحر لـ«الفرسان»، حيث نجح هذا اللاعب الذي سجل بمفرده 36 نقطة منها عدد كبير من الثلاثيات الحاسمة، وهو أكبر عدد من النقاط تم تسجيله في المباراة، كما سجل زميله لويس 20 نقطة، في حين سجل قيس عمر 21 نقطة، وفي المقابل سجل من النصر هاريس 30 نقطة ومحمد حرات 23 نقطة.