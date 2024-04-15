«هوكي الجليد» يُكثف تحضيراته لـ«مونديال صربيا»

أبوظبي (وام)

يستعد منتخب هوكي الجليد للمشاركة في كأس العالم المستوى الثاني «A» في صربيا في الفترة من 21 إلى 27 أبريل الجاري.

وحقق منتخب هوكي الجليد إنجازاً تاريخياً في البطولة الماضية في تركيا 2023، بتتويجه بكأس العالم المستوى الثاني، وقبل ذلك حصوله على لقب المونديال للمستوى الثالث العام في عام 2022.

وخاض المنتخب فترة إعداد مكثفة في معسكر داخلي لمدة 17 يوماً بواقع 10 أيام في العين و7 في أبوظبي، لرفع مستوى جاهزية اللاعبين قبل المشاركة في البطولة.

وتغادر بعثة المنتخب إلى صربيا يوم الجمعة المقبل، وتتألف من 24 لاعباً، وتضم خالد القبيسي مدير المنتخب والجهاز الفني بقيادة المدرب ديفيد جيمس.

وأثنى خالد القبيسي على إعداد المنتخب في الفترة الماضية، والاستعداد للمشاركة في النسخة الجديدة من مونديال هوكي الجليد، وقال، إن الطموحات كبيرة لمتابعة مرحلة النتائج الإيجابية بعد التتويج بالألقاب خلال العامين الماضيين في بطولتي العالم 2022 و2023.

وأضاف: «كان هناك إعداد متدرج في الفترة الماضية في كل من أبوظبي والعين، وفخورون بوصول المنتخب إلى التصنيف الثاني عالمياً كأول منتخب آسيوي وعربي يبلغ هذا المستوى، وهو يتوج الجهود الكبيرة التي بذلت في إعداد المنتخب، وتأهيله للتنافسية العالمية، ونتطلع إلى الأفضل في الاستحقاقات المقبلة».

وأوضح القبيسي أن القائمة الحالية للمنتخب شهدت انضمام 3 لاعبين جدد، هم عبيد المحيربي، وبطي القبيسي، وعبدالرحمن الحوسني، بعد المستويات المتطورة لهم خلال الفترة الماضية، بما يعكس جهود الاتحاد في اكتشاف المواهب الشابة لدعم المنتخب الوطني.