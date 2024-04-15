«النادي الملعون» يكسر النحس في «البوندسليجا»!

رضا سليم (دبي)



احتفلت جماهير باير ليفركوزن بالليلة التاريخية، عقب حسم لقب الدوري الألماني «البوندسليجا» قبل 5 جولات من النهاية، والذي حصده النادي للمرة الأولى في تاريخه الممتد لقرابة 120 عاماً، بعدما عانده الحظ في مواسم عدة بضياع «الدرع» في الجولة الأخيرة، وأطلقت عليه الجماهير «النادي الملعون»، بعدما جاء وصيفاً في 5 مواسم، ولم يحقق إلا بطولتين، في تاريخه، هما كأس ألمانيا، وكأس الاتحاد الأوروبي.

كان باير ليفركوزن قريباً من «الحلم» وأول لقب، تحت قيادة المدرب المخضرم كرستوف دوم موسم 1999-2000، قبل الجولة الأخيرة من الدوري الألماني، وكان يحتاج إلى التعادل فقط، أمام صاحب المركز العاشر أونترهاخنج ليضمن اللقب، إلا أن المفاجأة المدوية كانت خسارته أمام الفريق المغمور 0-2، بينما فاز بايرن ميونيخ 3-1 على فيردر بريمن، ليتساوى بالنقاط مع ليفركوزن، ويحسم اللقب بفارق الأهداف.

وكان عام 2002 أقسى المواسم على الفريق «المعلون» وجماهيره، حيث خسر 3 ألقاب خلال أسبوع واحد، وفي الجولة قبل الأخيرة، ووقف ليفركوزن على بُعد انتصارين من اللقب، لكنه خسر بطريقة مفاجئة أمام نورمبرج الذي يصارع على الهبوط، بنتيجة 0-1، واستغل دورتموند الخسارة، وحقق انتصاراً على هامبورج 4-3، ليعتلي قمة الدوري بفارق نقطة على ليفركوزن، وفي الجولة الأخيرة، أكمل دورتموند صحوته، وحقق انتصاراً صعباً على فيردر بريمن 2-1، ليضمن اللقب بفارق نقطة عن ليفركوزن، الذي لم يشفع له انتصاره على شالكه.

وتعرض ليفركوزن لهزيمتين مدمرتين، في نهائي كأس ألمانيا أمام شالكه، ونهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، ليتحول الموسم إلى كارثة حقيقية ظلت آثارها لسنوات.

واقتحمت جماهير الفريق أرض ملعب «باي أرينا»، بعد نهاية مباراة ضيفه فيردر بريمن والتي انتهت بخماسية في الجولة 29، ليرفع رصيده إلى 79 نقطة، مقابل 63 نقطة لمنافسه بايرن ميونيخ الذي سيطر على لقب الدوري الألماني على مدار 11 عاماً.

وكتب تشابي ألونسو مدرب الفريق الذي تولى المهمة في أكتوبر 2022، تاريخاً جديداً في مسيرته، حيث حقق رقماً قياسياً في الدوري بوصوله إلى 29 مباراة من دون هزيمة هذا الموسم، ليضمن لقبه الأول تاريخياً، بفارق 16 نقطة على البايرن قبل 5 مباريات على النهاية، كما أن الفريق لم يخسر في 43 مباراة في كل البطولات هذا الموسم.

ويملك تشابي ألونسو فرصة لحصد الثلاثية التاريخية، بعد التأهل إلى نهائي كأس ألمانيا، وبات قريباً من التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، «يوربا ليج» وسبق له أن أنقذ الفريق من شبح الهبوط، حيث كان الموسم الأسوأ في مسيرته، خلال موسم منذ عام 1979، وهو ما دفع جماهير النادي لإطلاق اسمه على أحد الشوارع بالمدينة.