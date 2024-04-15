ألونسو «القيصر الجديد».. وجوارديولا «يوم سوبر»!

عمرو عبيد (القاهرة)

وجهت الصحف الإنجليزية انتقادات ساخرة وقاسية إلى فريقي ليفربول وأرسنال، بعد هزيمتيهما اللتين أعادتا مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج» منفرداً بفارق نقطتين عن كليهما.

وعنونت صحيفة «ستار سبورت» غلافها بوصف لاذع قائلة «الأحمقان الكبيران»، حيث كتبت أن أرتيتا يصرخ مؤكداً أن السباق لم يُحسم بعد، بينما يشعر كلوب بـ«الرعب» بعد شوط أول أمام كريستال بالاس، وصفه بـ«الأسوأ على الإطلاق»، لكنه يتمسك بآماله في المنافسة حتى النهاية، في حين وضعت صورة بيب جوارديولا خلال احتفاله بأحد ألقابه في «البريميرليج» مع «السيتي»، وقالت إنه «يوم الأحد السوبر بالنسبة لبيب».



صحيفة «ذا صن» كتبت عبر غلافها قائلة «إنه لك يا سيتي»، إشارة إلى تقديم الثنائي «الريدز» و«المدفعجية» لقب الدوري على «طبق من ذهب» إلى مانشستر سيتي، وأشارت إلى أفضلية «كتيبة بيب» الآن بعد «زلة المنافسين»، ونقلت تصريحات كلوب التي قال فيها، إن فريقه لا يستحق الفوز بالدوري، بينما قال أرتيتا إن الوقت قد حان للتوقف والانتظار وسط الكثير من العمليات الحسابية.

وبصورة بيب «الضاحكة» مقابل صور الإحباط والحزن الذي ضرب لاعبي ليفربول وأرسنال، خرج غلاف «الجارديان» بعنوان «يوم التحوّل في سباق اللقب»، وقالت، إن الفريقين انهارا في ملعبيهما ليقدما هدية ثمينة إلى مانشستر سيتي، الذي سيقرر ما إذا كان سيتخلى عن التتويج بنفسه أو يُكمل المسيرة حتى النهاية السعيدة.



أما «ميرور» فكتبت أن يوم الأحد كان «صاعقاً نارياً» في الدوري الإنجليزي، حيث تلقى «الريدز» و«الجانرز» ضربتين قاتلتين ليتركا «السيتي» في مقعد القيادة، في حين عنونت «تليجراف» غلافها بوصف ما حدث للثنائي المتنافس بـ«التدمير الذاتي»!

وعلى جانب آخر، احتفت الصحف الإسبانية بفوز مواطنها، المدرب تشابي ألونسو، بلقب «البوندسليجا» مع فريقه باير ليفركوزن، بصورة تفوق ما قامت به الصحف الألمانية نفسها، حيث احتلت صورته غلاف صحيفة «ماركا» مع عنوان «مرحى ألونسو»، وقالت إن المدرب الإسباني دخل تاريخ «الأسود» من أوسع أبوابه، بعدما منح النادي الألماني لقباً تاريخياً عانده كثيراً، ووصفت ما حدث بـ«المعجزة»، ونشرت تقريراً عددت فيه أسباب هذا النجاح الكبير، بينها المشروع القوي الذي عكفت إدارة ليفركوزن على إعداده، وجودة التكتيك الفني واستقراره، بجانب التوازن بين قوة الهجوم وصلابة الدفاع.

وسارت «أس» على نفس النهج بوصفها ألونسو بـ«القيصر الجديد» في الكرة الألمانية، أما «موندو ديبورتيفو» فقالت، إن ألونسو «التاريخي» صنع لنفسه «أسطورة خاصة» بين جنبات النادي العريق، خاصة أنه حصد أرقاماً غير مسبوقة وأنهى هيمنة بايرن ميونيخ، ولم يتمكن أحد من هزيمته حتى الآن، وجاءت لحظة التتويج في «أفضل صورة» بخُماسية كبيرة في شباك بريمن، وتصدرت صورة ألونسو غلاف صحيفة «بيلد» الألمانية «مع عنوان» معجزة كبرى"!