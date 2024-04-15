جوارديولا: «السيتي» يتألق «تحت الضغط»



مانشستر (رويترز)



قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه يتألق تحت الضغط، عندما يكون كل شيء على المحك، إذ يواصل الفائز بالثلاثية الموسم الماضي سعيه للحصول على ثلاثة ألقاب أخرى هذا الموسم.

ويتصدر السيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفارق نقطتين عن أرسنال وليفربول قبل ست جولات على نهاية الموسم، ويستضيف ريال مدريد في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، ثم يواجه تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدها بثلاثة أيام.

ورداً على سؤال حول فرص فريقه في الفوز بالمزيد من الألقاب هذا الموسم، قال جوارديولا بعد فوزه 5-1 على لوتون يوم السبت الماضي بالدوري الممتاز: «إنهم يحبون اللعب تحت الضغط، متأكد من أننا سننافس حتى النهاية، لأنني أعرفهم، أرى الوجوه قبل المباريات وفي الاجتماعات، كيف يستعدون، وهذا يعني الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا؟ لا، لا أقول ذلك. لكن هل سننافس؟ هذا أمر مؤكد، وعلينا أن نكون مستعدين، ولكن في نفس الوقت نفرض أسلوب لعبنا ونحاول الضغط على المنافس من خلال أسلوب لعبنا».