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الرياضة

فليتوود يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي»

فليتوود يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي»
15 ابريل 2024 13:30

 
دبي (الاتحاد)

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تقدم الإنجليزي تومي فليتوود، إلى قائمة العشر الأوائل «توب 10»، وتحديداً المركز الرابع، في ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للجولف، مستفيداً من حصوله على المركز الثالث في بطولة الماسترز الأميركية العريقة التي اختتمت على ملعب أجوستا الوطني، وتُوج باللقب الأميركي سكوتي شيفلر، المصنف الأول عالمياً، للمرة الثانية في مسيرته، ويحصل على «الجاكيت الأخضر» الشهير الذي يتم تصميمه خصيصاً للبطل في «تقليد سنوي».
ويعتبر المركز الثالث الذي حصده فليتوود في البطولة، بإجمالي 4 ضربات تحت المعدل، أفضل نتيجة في مسيرته في بطولة الماسترز العريقة التي احتفلت بالنسخة الـ 88، ليكسب الإنجليزي المقيم رفقة عائلته في دبي، 517 نقطة، رفع بها رصيده هذا الموسم إلى 1142 نقطة، ليتقدم 12 خطوة في ترتيب «السباق إلى دبي» من رولكس.
من جانبه استهل السويدي لودفيج أبيرج مشواره في أول بطولة يشارك فيها ضمن جولة دي بي ورلد هذا الموسم، بانتزاع المركز الثاني في البطولة برصيد 7 ضربات تحت المعدل، ليفتتح رصيده في ترتيب «السباق إلى دبي» بـ 1113 نقطة وضعته في المركز الخامس مباشرة.
ويعتبر الإنجاز لافتاً للاعب الذي تحول للاحتراف الكامل قبل 10 أشهر فقط، وشارك للمرة الأولى في البطولة التي تعتبر من الأكبر في العالم.
وتتواصل جولة دي بي ورلد هذا الأسبوع، بإقامة بطولة كوريا المفتوحة، ضمن ما يعرف باسم «السلسلة الآسيوية»، حيث سيكون هناك 5 سلسلات دولية لكل منها هويتها الخاصة هذا الموسم في جولة دي بي ورلد، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي يكسب في كل منها 200 ألف دولار من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار.
ويتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.
وسيكون الختام بضيافة الإمارات الختام، بنظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في نوفمبر المقبل، مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، وبطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

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