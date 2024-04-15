الشارقة يتصدر دوري «المراحل السنية» للشطرنج

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار على منافسات دوري المراحل السنية للشطرنج، بالجولة الأخيرة التي أقيمت بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بحضور سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني للاتحاد، والدكتور عبدالله آل بركت رئيس نادي الفجيرة للشطرنج، ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد وإيمان العارف عضو الجهاز الفني، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعدد من ممثلي الأندية الشطرنجية المشاركة في البطولة.

وتصدر الشارقة على مستوى الذكور والإناث، المركز الأول بحصد العدد الأكبر من الميداليات وجاء نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في الوصافة ثم الفجيرة ودبي ورأس الخيمة واتحاد كلباء.

وأسفرت النتائج في مسابقة تحت 18 سنة للذكور عن فوز نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالمركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 10 نقاط يليه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ونال الميداليات الفضية ثم نادي دبي للشطرنج والثقافة في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وحصل على الميداليات البرونزية، وفي نفس المرحلة للإناث، فاز نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالمركز الأول برصيد 6 نقاط وبكسر التعادل عن نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، الذي حصل على المركز الثاني ودبي للشطرنج والثقافة الثالث.

وتصدر نادي الفجيرة للشطرنج المركز الأول لفئة تحت 14 سنة للذكور برصيد 13 نقطة يليه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، والثالث نادي اتحاد كلباء برصيد نقطة واحدة، وفي نفس الفئة للإناث، فاز نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالمركز الأول برصيد 10 نقاط يليه في الوصافة نادي رأس الخيمة للفتيات برصيد 6 نقاط وبكسر التعادل عن نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، الذي حل بالمركز الثالث.

وفاز نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بالمركز الأول في فئة تحت 10 سنوات للذكور بعدما حصد 10 نقاط يليه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز الثاني برصيد 8 نقاط ثم الفجيرة في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وفي نفس الفئة للإناث، فاز نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالمركز الأول برصيد 11 نقطة يليه نادي أبوظبي بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط ثم دبي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وأكد سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد أن ختام دوري المراحل السنية كان مميزاً، بمشاركة كل الأندية الشطرنجية بالدولة، ووجود عدد كبير من اللاعبين واللاعبات، وكانت البطولة فرصة لظهور مواهب جديدة دفعت بها الأندية في المباريات، وبشكل عام الهدف تحقق من إقامة هذه البطولة ضمن روزنامة الموسم المحلي، ونشكر الأندية على تعاونهم المستمر مع الاتحاد فيما كل ما يخص النشاط المحلي، ودائماً ما يكون هدفنا جميعاً، سواء الاتحاد أو الأندية هو المنتخبات الوطنية ودعمها لاعبين مميزين يرفعون عَلَم الدولة في المحافل الخارجية.