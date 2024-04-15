4 لقاءات في «الجولة 13» لـ«أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)



يعود دوري أقوياء اليد إلى السباق من جديد، بإقامة «الجولة 13» وقبل الأخيرة، من الدور التمهيدي، والذي يحدد مجموعتي نصف النهائي، وشهدت البطولة توقفاً سريعاً خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتقام 4 لقاءات يوم الثلاثاء، حيث يستضيف الشارقة المتصدر نظيره الوصل، بصالة «الملك»، فيما يلتقي شباب الأهلي «الوصيف» مع الجزيرة، بصالة النهدة، ودبا الحصن مع مليحة، بصالة خورفكان، والنصر مع العين، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

ويتصدر الشارقة القمة برصيد 34 نقطة، يليه شباب الأهلي «30 نقطة»، والعين الثالث «25 نقطة»، ومليحة الرابع «24 نقطة»، متساوياً مع الجزيرة الخامس، والوصل السادس «21 نقطة» ودبا الحصن السابع «18 نقطة»، والنصر الثامن والأخير «16 نقطة».

ويبدو فارق النقطة بين العين ومليحة والجزيرة يشعل الصراع في آخر مباراتين، لحسم المركزين الثالث والرابع في «المربع الذهبي» لأن الفرق الأربعة في الترتيب تلعب على المراكز من الأول إلى الرابع في الدوري، بينما بقية الفرق تنافس على الخامس إلى الثامن.