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الرياضة

5 فرسان يمثلون «التقاط الأوتاد» في البطولة الدولية بالقاهرة

5 فرسان يمثلون «التقاط الأوتاد» في البطولة الدولية بالقاهرة
15 ابريل 2024 13:38

 
أبوظبي (وام)

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أكد راشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الفروسية والسباق، اعتماد 5 فرسان لتمثيل المنتخب في البطولة الدولية العسكرية لالتقاط الأوتاد، التي تستضيفها مصر من 23 إلى 26 أبريل الحالي.
وتقام فعاليات البطولة في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستضيفها الاتحاد المصري للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد.
ووقع الاختيار على كل من عيسى عبد المجيد البلوشي، وفهد شنوان الشمري، ومحمد صالح الحمادي، وسعد محمد الطنيجي، ويعقوب حسن البلوشي.
ويرأس راشد المزروعي البعثة المغادرة إلى القاهرة 21 أبريل الحالي، وتضم بجانبه فرسان المنتخب، والإداري مفتاح الحراصي.
وقال المزروعي إن فرسان المنتخب يتابعون مرحلة الإعداد في ميادين خيالة شرطة دبي للوصول إلى أفضل جاهزية تعزز قدراتهم التنافسية في البطولة الدولية.
وأثنى على التعاون الإيجابي مع الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد في العديد من المجالات المهنية والتطويرية، وقال إن إشادته بالمبادرة التي قدمها قسم التقاط الأوتاد في الاتحاد من خلال برنامج «أسكور سيستم» لاحتساب الوقت والنقاط والنتائج، تؤكد قيمة وأهمية هذه الخطوة التي تعزز الأفكار الإبداعية، مشيراً إلى تواجد ياسر عبادة مصمم البرنامج في البطولة لتجربة البرنامج وتشغيله.

الإمارات
أبوظبي
مصر
اتحاد الفروسية والسباق
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