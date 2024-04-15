«التمرد» يهدد كيتا بالإيقاف



برلين (د ب أ)



يواجه نابي كيتا نجم ليفربول الإنجليزي السابق تهديداً بالإيقاف، بعدما رفض الانضمام لقائمة فريقه الحالي فيردر بريمن التي خاضت مباراة باير ليفركوزن، في الدوري الألماني لكرة القدم.

ورفض اللاعب السفر مع فريقه إلى ليفركوزن الذي فاز بنتيجة 5-صفر، وتُوج بلقب الدوري، وذلك اعتراضاً على قرار المدير الفني، بعدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي، رغم الغيابات العديدة ضمن صفوف الفريق، وقال بريمن إنه سيصدر بياناً بشأن الواقعة. من جانبه، قال مدرب بريمن أولي فيرنر عقب المباراة: «ما حدث يفسر كل شيء، ولست بحاجة لأقول المزيد، لكل منا رأيه وكان لي قرار معين».

ومن المرجح أن يتعرض نابي كيتا لعقوبة الإيقاف، وعلق كليمنت فريتز مدير كرة القدم في بريمن قبل المباراة «سنتحدث مع اللاعب ووكيل أعماله بشأن العواقب والخطوات التالية». أما كيتا كتب عبر حسابه الرسمي على شبكة «انستجرام» «ملتزم دائماً بالاحترافية وإنكار الذات في عملي، ولم أواجه أي مشاكل انضباطية منذ بداية مسيرتي، وكنت أحاول دائماً أن أكون نموذجاً يحتذى به».

وشدد اللاعب الغيني الدولي «لن أقبل أن يشوه أي شخص هذه الصورة»، وانضم كيتا لصفوف بريمن صيف العام الماضي في صفقة ضخمة ومثيرة للجدل، ولكنه خيب التوقعات ولم يشارك سوى في خمس مباريات فقط بالدوري الألماني بسبب كثرة إصاباته.

ويمتد تعاقد نابي كيتا مع فيردر بريمن حتى عام 2026.