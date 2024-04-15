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الرياضة

رينان وسيونج.. «قلب الهجوم»!

رينان وسيونج.. «قلب الهجوم»!
15 ابريل 2024 20:01

 


سلطان آل علي (دبي)

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اعتادت الجماهير على مشاهدة المهاجمين يسجلون الأهداف، ويتوّجون جهود أنديتهم بهز الشباك، إلا أن القليل من اللاعبين يلعبون دوراً ليسوا المسؤولين عنه، وبالتالي تجد المدافعين هم أول المهاجمين، ويحسمون المواجهات الكبرى لمصلحة أنديتهم.
وفي «دورينا»، يتصدر مدافع شباب الأهلي رينان قائمة المدافعين الهدافين في جميع مسابقات الموسم بـ5 أهداف، وسجل البرازيلي الشاب علي الفيصلي في ملحق أبطال آسيا، والتي انتصر فيها «الفرسان» بثلاثية، وأمام الوحدة في الدوري ورجحت كفة الفريق 3-1، وعاد لممارسة الهواية في لقاء النصر والذي انتهى بالتعادل 3-3، وبعد ذلك أمام عجمان، وأسهم في فوز «الفرسان» 3-0 وفي المواجهة الحاسمة، ضمن درع السوبر القطري الإماراتي، أحرز رينان هدف الحسم، والبطولة في الدقيقة 93 أمام الدحيل القطري، ليُتوج شباب الأهلي باللقب التاريخي له وللإمارات.
ويشارك رينان النجومية مع لاعب الوصل الجديد سيونج هيون جونج الذي أحرز 4 أهداف في كل المسابقات خلال 9 مباريات، وهدف الفوز الحاسم على النصر بالدوري، وتفوق «الإمبراطور» بهذا الهدف الوحيد، كما هز الشباك أمام الإمارات وعجمان في الدوري، وفاز الوصل في المباراتين، إضافة إلى الهدف الثالث للفريق أمام الجزيرة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

شباب الأهلي
الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
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