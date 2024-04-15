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الرياضة

ساني ينتظر مفاوضات التجديد مع «البايرن»

ساني ينتظر مفاوضات التجديد مع «البايرن»
15 ابريل 2024 15:16

 
برلين (د ب أ)

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قال ليروي ساني، جناح بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إنه يتوقع بدء مشاورات مع إدارة النادي بشأن تمديد تعاقده قريباً.
وقال ساني في تصريحات لمجلة كيكر الألمانية «لا أفكر في الأمر كثيراً، فأنا موجود بالفترة الحالية في النادي، وستكون هناك مشاورات مكثفة مع المسؤولين خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
ومن المحتمل أن تلعب هوية المدير الفني الجديد الذي سيتولى مهمة بايرن ميونيخ خلفاً للمدرب الحالي دوراً كبيراً في مسار المفاوضات بين اللاعب وإدارة النادي.
وقال ساني عن توخيل: «أنا معجب للغاية بأسلوبه المباشر في التعامل معه كل لاعب يعرف تماماً موقفه ومصيره، وبالتأكيد توماس توخيل من أفضل المدربين في العالم».
وتقرر أن ينفصل بايرن ميونيخ عن مدربه الحالي توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري، ولم تعلن إدارة النادي بعد عن بديله، ووفقاً لتقارير عديدة فإن يوليان ناجلسمان الذي أقيل من تدريب بايرن ميونيخ من قبل، هو المرشح الأبرز لتولي المسؤولية.

 

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البوندسليجا
بايرن ميونيخ
ليروي ساني
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