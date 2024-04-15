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الرياضة

إيفرتون يستأنف ضد «خصم نقطتين»

إيفرتون يستأنف ضد «خصم نقطتين»
15 ابريل 2024 16:46

 
لندن (رويترز)

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قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، إن إيفرتون تقدم باستئناف ضد خصم نقطتين من رصيده، فيما يتعلق بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
واُتهم النادي في يناير الماضي بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز في سجلاته المالية لفترة تبدأ في 2019-2020 وتنتهي في 2022-2023.
وتعرض إيفرتون لخصم نقطتين من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق هذا الشهر، وهو ثاني خصم للنقاط هذا الموسم، مما يعني تراجعه للمركز 16 في الترتيب.
كما تم خصم عشر نقاط من نادي مرسيسايد في نوفمبر، بعد اعترافه بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة لفترة التقييم المنتهية في موسم 2021-2022، رغم تخفيض الخصم إلى ست نقاط عند الاستئناف في فبراير.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
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