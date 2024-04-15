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الرياضة

حمدان بن مبارك: العين وشباب الأهلي فضلا مصالحهما على حساب «الأبيض الأولمبي»

حمدان بن مبارك: العين وشباب الأهلي فضلا مصالحهما على حساب «الأبيض الأولمبي»
15 ابريل 2024 17:20

 
دبي (الاتحاد)

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، أن الاتحاد قام بتحضير المنتخب الأولمبي من كافة النواحي، لغرض المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وتكرار إنجاز التأهل إلى «أولمبياد لندن 2012»، على الرغم من عدم اكتمال الصفوف، نتيجة غياب خمسة عناصر أساسية مؤثرة بعد رفض شباب الأهلي والعين إرسالهم إلى المنتخب، حيث فضل الناديان مصالحهما على حساب «الأبيض الأولمبي» الذي يُشارك في نهائيات كأس آسيا.
وقال معاليه: «إن ناديي العين وشباب الأهلي لم يلتزما بتعهداتهما، فيما يخص المنتخب الأولمبي، ولم يترجما أقوالهما إلى أفعال، والسماح للاعبين الالتحاق بالمنتخب، في حين بادرت بقية الأندية بدعم الأولمبي، على الرغم من حاجتها للاعبيها».
وأضاف معاليه: «إن المنتخبات الوطنية في كافة فئاتها، يجب أن تبقى أولوية لدى الاتحاد والأندية والجماهير والإعلام، لأنها الواجهة الحقيقية للكرة الإماراتية، وأن كل منتخب يمثلنا في المحافل الرياضية والمنافسات الإقليمية والقارية والدولية هو سفيرنا، مشيراً إلى التزام اتحاد الكرة بدعم جميع المنتخبات الوطنية، من خلال تسخير كافة الإمكانات، من برامج إعداد ومباريات ودية، وغيرها لضمان تحقيق النتائج الإيجابية».
وأكد معالي رئيس الاتحاد، أن على ناديي العين وشباب الأهلي أن يجعلا كل المنتخبات أولوية في برامجهما، منوهاً إلى أن كافة المسابقات والبطولات المحلية التي يتم تنظيمها، يكون الهدف الأساسي منها، هو دعم المنتخبات الوطنية، من خلال اكتشاف وتطوير المواهب الكروية، وكذلك تهيئة فرق الأندية لتحقيق إنجازات خارجية تعزز رصيد الكرة الإماراتية.

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