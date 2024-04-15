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الرياضة

«شارع تشابي ألونسو» في مدينة ليفركوزن

«شارع تشابي ألونسو» في مدينة ليفركوزن
15 ابريل 2024 17:53

برلين (د ب أ)
يدرس مجلس مدينة ليفركوزن الألمانية مطالبات بإطلاق اسم المدرب تشابي ألونسو على أحد شوارع أو ميادين أو الطرق بالمدينة، بشكل رسمي.
وقاد ألونسو ليفركوزن إلى التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوز كبير على فيردر بريمن بنتيجة 5-0.
وقبل هذه المباراة قامت جماهير ليفركوزن بوضع ملصقات كتب عليها «شارع تشابي ألونسو» فوق لافتات بالشوارع، ويدرس مجلس المدينة سبل تنفيذ هذه الخطوة بشكل رسمي.
وذكر بيان رسمي اليوم الإثنين أن ألونسو والمدير الرياضي سيمون رولفس والرئيس التنفيذي فرناندو كارو أصبحوا مواطنين فخريين لمدينة ليفركوزن.
ومن المقرر أن يتسلم ليفركوزن درع الدوري الألماني في مباراة الجولة الأخيرة للموسم الجاري في 18 مايو المقبل، وسينظم نادي باير ليفركوزن حفلاً رسمياً للاحتفال بلقب الدوري في 26 مايو المقبل، باليوم التالي لمباراة نهائي كأس ألمانيا بين ليفركوزن وكايزر سلاوترن.

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