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«الإمبراطور» يعبر «الإعصار» إلى «النقطة 51»

«الإمبراطور» يعبر «الإعصار» إلى «النقطة 51»
15 ابريل 2024 20:17

 
رضا سليم (دبي) 

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انتزع الوصل الفوز الثامن على التوالي، بتغلبه على حتا 3-0، في المباراة التي جرت باستاد زعبيل، في افتتاح «الجولة 19»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى «51 نقطة» في الصدارة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، جمعها من الفوز في 16 مباراة، والتعادل في 3 لقاءات، فيما تجمد رصيد «الإعصار» عند «النقطة 5» في المركز الأخير، وجاءت الأهداف عن طريق علي صالح في الدقيقة 42، وفابيو ليما في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، و«البديل» هاريس في الدقيقة 82. 
جاءت بداية المباراة هادئة على عكس طموحات الفريقين، ولعب الضيوف بطريقة دفاعية، وأغلقوا المساحات أمام هجوم «الإمبراطور» وهو ما دفع الوصل إلى اللعب على الأطراف، في محاولة لتسجيل هدف من الكرات العرضية، وأخطرها رأسية سفيان بوفتيني اصطدمت بالعارضة، ومحاولة ليما في القائم، فضلاً عن تسديدات خيمينيز «النشط» خارج المرمى، وتألق سالم خيري حارس حتا في الذود عن مرماه، ولم تكن هناك محاولات من «الإعصار» على مرمى خالد السناني حارس الوصل.
وتحولت الفرص الضائعة إلى الهدف الأول في الدقيقة 42، بتوقيع علي صالح وهو الهدف الخامس له مع الوصل بالدوري هذا الموسم، والذي تلقى «هدية» من كرة ليما المرتدة من القائم، قابلها بتسديدة في المرمى، ونجح ليما في ترجمة الفرص التي أهدرها إلى هدف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، ليصل إلى «الهدف 13».
وعادت المواجهة للهدوء في بداية الشوط الثاني، وأجرى ميلوش مدرب الوصل تغييرات، بنزول ديالو وهاريس بدلاً من كايو كانيدو وخيمنيز، وعادت الفرص الضائعة من جديد عن طريق ديالو، وسجل «البديل» هاريس الهدف الثالث في الدقيقة 82، مستغلاً الخطأ الدفاعي، وهو الهدف التاسع له مع الوصل، وتنتهي المباراة بفوز الوصل على حتا 3-0.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
حتا
فابيو ليما
علي صالح
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