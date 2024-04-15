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إيقاف حكم 90 شهراً!

إيقاف حكم 90 شهراً!
15 ابريل 2024 20:19

 
البرازيل (رويترز)

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قالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، إنها أوقفت حكم الكرسي البرازيلي أنطونيو كاسا لمدة سبع سنوات وستة أشهر، بعدما أقر باتهامات فساد وانتهاك اللوائح المتعلقة بالمراهنات.
وأضافت الوكالة أنها غرمت الحكم الناشط على المستوى الوطني أيضاً ثمانية آلاف دولار وغرامة مع إيقاف التنفيذ قدرها 17001 دولار، لانتهاكه برنامج مكافحة الفساد في التنس.
وقالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس «اعترف كاسا بسبع انتهاكات لبرنامج مكافحة الفساد في التنس، ومن بينها محاولة ارتكاب جريمة فساد والتلاعب في نتائج المباريات لأغراض تتعلق بالمراهنات وتسهيل المراهنات».
وسيتم حرمان الحكم الموقوف من إدارة أو حضور أي حدث متعلق بالتنس مرخص به أو معتمد من قبل أعضاء الوكالة الدولية لنزاهة التنس حتى 27 سبتمبر 2031. 

التنس
الاتحاد الدولي للتنس
البرازيل
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