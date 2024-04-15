ألبرتراني مدرب «برنارديني» يتقاعد بعد 20 عاماً



عصام السيد (أبوظبي)



كان 6 أبريل 2024، يوماً حلواً ومراً بالنسبة لتوم ألبرتراني، عندما أسرج «ستيرلنج سيلفر» في سباق ماديسون ستيكس للفئة الأولى البالغ إجمالي جوائزه 600 ألف دولار في كينلاند، حيث إن، ذلك بمثابة نهاية مسيرته التدريبية التي استمرت عقدين من الزمن.

وقال البرتراني الذي عمل مساعداً لمدرب جودلفين سعيد بن سرور: «شعرت بأن الوقت قد حان لأخذ قسط من الراحة».

ويعد المهر «بيرنارديني»، الفائز بسباق بريكنيس ستيكس 2006 «الجولة الثانية من التاج الثلاثي الأميركي» الأكثر شهرة في مسيرة ألبرتراني مع المهر البالغ من العمر 3 سنوات.

وبدأ ألبرتراني حياته في سباقات «المشي الساخنة للخيول» لمصلحة عمه جاك أباتيماركو عندما كان عمره 13 عاماً فقط، وكان لديه أهداف في أن يصبح فارساً.

وشارك ألبرتراني «66 عاماً»، في أول سباق له كفارس في 22 أكتوبر 1977 في ميدولاندز، على متن «كلاسي راسكال»، واحتل المركز الرابع، وفي مارس من العام التالي، دخل دائرة الفائزين للمرة الأولى «في سوفولك داونز على صهوة الجواد» ستاك ذا ديك».

وتحول ألبرتراني إلى دور المدرب المساعد لمارك كاس في بلمونت بارك، وهناك تم تقديمه إلى المدرب الشهير بيل موت الذي كان دائماً يطلب منه قيادة اثنين من مهراته في التدريبات أثناء وجودهما في السباقات الكبيرة».

وغادر كاس نيويورك، حيث يستقر موت هناك، وانضم ألبرتراني إلى فريقه الجديد عام 1985، جزءاً من فريق موت، وكان ألبرتراني يمتطي العديد من أفضل خيوله في الصباح، بما في ذلك الجواد الأسطوري «سيجار».

وعندما أتيحت له الفرصة للتوجه إلى الخارج والعمل مساعداً لسعيد بن سرور وجودلفين عام 1995، حيث كان يمضي 6 أشهر في دبي ومثلها في إنجلترا كل عام.

وقال ألبرتراني: «التواجد حول بعض أفضل الخيول في العالم بمثابة فرصة لم أرغب في تفويتها».

وبعد عودته إلى الولايات المتحدة عام 2003، بدأ ألبرتراني مسيرته التدريبية الخاصة، وحافظ على علاقته مع جودلفين، من خلال التدريب لعملياتها في الولايات المتحدة، ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للتكيف، حيث فاز في مشاركته الثانية مع «أشرف» في مضمار بلمونت في 18 يونيو.

وكانت بداية رائعة لمسيرة انتهت بـ 624 فوزاً و636 مركزاً ثانياً، و623 ثالثاً من إجمالي 4665 مشاركة، وحصلت الخيول التي دربها ألبرتراني على مكاسب مالية قدرها 51365671 دولاراً.

وجاء أبرز ما في مسيرة ألبرتراني عندما فاز المهر «برنارديني» المملوك لدارلي، بسباقات بريكنيس ستيكس لعام 2006، وترافيرس ستيكس، والكأس الذهبية لنادي الجوكي كلوب وجميعها للفئة الأولى.