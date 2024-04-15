«الساعد» يهدد ألكاراز في مدريد!



برشلونة (أ ف ب)



أكد الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثاً عالمياً أنه يأمل في التعافي من الإصابة من أجل الدفاع عن لقبه في دورة مدريد للتنس المقررة الأسبوع المقبل.

وأعلن ألكاراز انسحابه من دورة برشلونة الإسبانية «500»، بسبب إصابة في ساعده الأيمن، بعدما كان يمني النفس في التتويج بلقبها للعام الثالث توالياً.

وتنطلق دورة مدريد في 22 أبريل، وقال ألكاراز إن هدفه هو اللعب هناك، بعد الانسحاب من بطولة مونتي كارلو للماسترز مطلع الشهر الحالي، ثم من برشلونة، مع اقتراب بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وأضاف في تصريحات للصحفيين «أتمنى اللعب في دورة مدريد المفتوحة، لكني لست متأكداً من أي شيء، ولا أريد أن أتقدم على نفسي، ولا أريد أن أقول إنني سأكون جاهزاً بنسبة 100% في دورة مدريد المفتوحة، لكن هذه هي نيتي، ونحاول أن نفعل كل ما في وسعنا.

وفاز ألكاراز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى ويبني مشاركته في رولان جاروس التي تنطلق في 26 مايو، على بلوغه نصف النهائي العام الماضي.

وأوضح اللاعب البالغ 20 عاماً أنه كان يود اللعب في برشلونة بعد فوزه بلقبها في العامين الماضيين.

وقال «لقد عدت إلى المنزل من مونتي كارلو، لأرى ما إذا كان بإمكاني التعافي مع مرور الأيام والتدريب والصبر، الوصول إلى أفضل حالة».

وأضاف «أجريت اختباراً صباح السبت وكانت الصور إيجابية، لكن الأمور لم تسر كما أردنا الأحد، في كل مرة كنت أزيد فيها شدة الجزء الأيمن، زاد الشعور بعدم الراحة».