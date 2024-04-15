هالر خارج حسابات دورتموند



برلين (د ب أ)



خرج الإيفواري سيباستيان هالر، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، من حسابات فريقه قبل مواجهة أتليتكو مدريد الإسباني غداً الثلاثاء، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بسبب إصابة متكررة في كاحله الأيسر.

وقال إدين ترزيتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، إن هالر تعرض لإصابة في الكاحل مجدداً، وسيخضع لراحة تامة حتى نهاية الأسبوع، على أن يتم إجراء تشخيص نهائي يوم السبت لتحديد فترة غيابه بشكل دقيق، مشيراً إلى أنه قد يغيب لمدة أسبوعين أو ثلاثة.

وسجل هالر هدفاً في الدقائق الأخيرة لدورتموند في مواجهة الذهاب أمام أتليتكو يوم الأربعاء الماضي، حيث خسر فريقه 1-2، لكنه تعرض بعد ذلك لإصابة في المباراة التي فاز بها فريقه على بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت الماضي.

وكان هالر تعافى من إصابة في كاحله الأيسر تعرض لها في مشاركته مع منتخب بلاده كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا، وهي البطولة التي فاز بها فريقه بفضل هدفه في النهائي، لكنه عاد مجدداً ليشارك بديلاً، قبل أن يحظى بفرصة المشاركة أساسياً مع دورتموند للمرة الأولى منذ منتصف سبتمبر الماضي في مباراة يوم السبت، ليخرج بديلاً في الدقيقة التاسعة. من جانبه، خرج المهاجم الإنجليزي جيمي بويني جيتنز بديلاً هو الآخر بسبب مشكلة في الظهر، لكن ترزيتش قال إن اللاعب يشعر بأنه في حالة جيدة، متمنياً أن يعود للتدرب مع الفريق. وغاب الجناح جادون سانشو عن مباراة مونشنجلادباخ بسبب المرض، لكنه عاد للتدرب مع زملائه الأحد، ويستعد للعودة لقائمة الفريق في مواجهة أتليتكو مدريد.