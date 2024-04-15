الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هالر خارج حسابات دورتموند

هالر خارج حسابات دورتموند
15 ابريل 2024 21:25

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
جارسيا يعتزل بعد التتويج
برشلونة يستدرج سان جيرمان بذكريات «الملحمة»!


خرج الإيفواري سيباستيان هالر، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، من حسابات فريقه قبل مواجهة أتليتكو مدريد الإسباني غداً الثلاثاء، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بسبب إصابة متكررة في كاحله الأيسر.
وقال إدين ترزيتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، إن هالر تعرض لإصابة في الكاحل مجدداً، وسيخضع لراحة تامة حتى نهاية الأسبوع، على أن يتم إجراء تشخيص نهائي يوم السبت لتحديد فترة غيابه بشكل دقيق، مشيراً إلى أنه قد يغيب لمدة أسبوعين أو ثلاثة.
وسجل هالر هدفاً في الدقائق الأخيرة لدورتموند في مواجهة الذهاب أمام أتليتكو يوم الأربعاء الماضي، حيث خسر فريقه 1-2، لكنه تعرض بعد ذلك لإصابة في المباراة التي فاز بها فريقه على بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت الماضي.
وكان هالر تعافى من إصابة في كاحله الأيسر تعرض لها في مشاركته مع منتخب بلاده كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا، وهي البطولة التي فاز بها فريقه بفضل هدفه في النهائي، لكنه عاد مجدداً ليشارك بديلاً، قبل أن يحظى بفرصة المشاركة أساسياً مع دورتموند للمرة الأولى منذ منتصف سبتمبر الماضي في مباراة يوم السبت، ليخرج بديلاً في الدقيقة التاسعة. من جانبه، خرج المهاجم الإنجليزي جيمي بويني جيتنز بديلاً هو الآخر بسبب مشكلة في الظهر، لكن ترزيتش قال إن اللاعب يشعر بأنه في حالة جيدة، متمنياً أن يعود للتدرب مع الفريق. وغاب الجناح جادون سانشو عن مباراة مونشنجلادباخ بسبب المرض، لكنه عاد للتدرب مع زملائه الأحد، ويستعد للعودة لقائمة الفريق في مواجهة أتليتكو مدريد.

دوري أبطال أوروبا
دورتموند
أتلتيكو مدريد
آخر الأخبار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. العمل عن بُعد في الجهات الحكومية والمدارس الخاصة بدبي غداً
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. العمل عن بُعد في الجهات الحكومية والمدارس الخاصة بدبي غداً
15 ابريل 2024
طالبة تتابع الدراسة عن بعد
علوم الدار
الدراسة عن بعد في عجمان يومي الثلاثاء والأربعاء
15 ابريل 2024
الدراسة عن بعد
علوم الدار
الدراسة عن بعد في أم القيوين غدا
15 ابريل 2024
محمد أبو شهاب خلال تقديم أوراق اعتماده للأمين العام للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون ببناء جسور التعاون في المجال الدبلوماسي
اليوم 01:21
أرشيفية
الأخبار العالمية
تحذير أممي من عواقب التصعيد العسكري في اليمن
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©