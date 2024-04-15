إيرادات «الليجا» 6.07 مليار دولار



مدريد (رويترز)



قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إنها سجلت إيرادات إجمالية قياسية بلغت 5.69 مليار يورو «6.07 مليار دولار» لموسم 2022-2023، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 17.8 بالمئة مقارنة بالموسم السابق، وتجاوزت 5.07 مليار يورو المسجلة في 2019-2020.

وتعزز النمو من خلال الإيرادات التجارية القياسية «ليتجاوز 28.6 بالمئة»، بالإضافة إلى النمو في إيرادات أيام المباريات «36.9 بالمئة»، بفضل الحضور القياسي في الملاعب، مع تعافي الأندية من تأثير «جائحة كوفيد» للموسم الثاني على التوالي.

وحطم الدوري الإسباني حاجز 15 مليون متفرج للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الإسبانية، بمتوسط حضور بلغ 72 بالمئة خلال موسم 2022-2023.

وتضمنت النتائج المالية أيضاً «عمليات غير عادية للمسابقة»، نفذت خلال الموسم.

وأضرت قيود «جائحة كوفيد» بمبيعات التذاكر وانتقالات اللاعبين في موسم 2020-2021، مما تسبب في أول خسائر لرابطة الدوري الإسباني منذ 2012.

وارتفعت الإيرادات من الانتقالات بصورة طفيفة إلى 679 مليون يورو من 402 مليون يورو قبل عام، لكنه استمر تحت 1.12 مليار في موسم 2019-2020.

وكانت الاستثمارات قياسية أيضاً، وبلغت 848 مليون يورو في البنية الأساسية. وشمل ذلك الاستثمار من قبل ريال مدريد لتجديد ملعب سانتياجو برنابيو الشهير والمناطق المحيطة به.