الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيرادات «الليجا» 6.07 مليار دولار

إيرادات «الليجا» 6.07 مليار دولار
15 ابريل 2024 21:27

 
مدريد (رويترز)

أخبار ذات صلة
إسبانيا: دعم جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط
جارسيا يعتزل بعد التتويج


قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إنها سجلت إيرادات إجمالية قياسية بلغت 5.69 مليار يورو «6.07 مليار دولار» لموسم 2022-2023، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 17.8 بالمئة مقارنة بالموسم السابق، وتجاوزت 5.07 مليار يورو المسجلة في 2019-2020.
وتعزز النمو من خلال الإيرادات التجارية القياسية «ليتجاوز 28.6 بالمئة»، بالإضافة إلى النمو في إيرادات أيام المباريات «36.9 بالمئة»، بفضل الحضور القياسي في الملاعب، مع تعافي الأندية من تأثير «جائحة كوفيد» للموسم الثاني على التوالي.
وحطم الدوري الإسباني حاجز 15 مليون متفرج للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الإسبانية، بمتوسط حضور بلغ 72 بالمئة خلال موسم 2022-2023.
وتضمنت النتائج المالية أيضاً «عمليات غير عادية للمسابقة»، نفذت خلال الموسم.
وأضرت قيود «جائحة كوفيد» بمبيعات التذاكر وانتقالات اللاعبين في موسم 2020-2021، مما تسبب في أول خسائر لرابطة الدوري الإسباني منذ 2012.
وارتفعت الإيرادات من الانتقالات بصورة طفيفة إلى 679 مليون يورو من 402 مليون يورو قبل عام، لكنه استمر تحت 1.12 مليار في موسم 2019-2020.
وكانت الاستثمارات قياسية أيضاً، وبلغت 848 مليون يورو في البنية الأساسية. وشمل ذلك الاستثمار من قبل ريال مدريد لتجديد ملعب سانتياجو برنابيو الشهير والمناطق المحيطة به.

 

إسبانيا
الدوري الإسباني
الليجا
آخر الأخبار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. العمل عن بُعد في الجهات الحكومية والمدارس الخاصة بدبي غداً
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. العمل عن بُعد في الجهات الحكومية والمدارس الخاصة بدبي غداً
15 ابريل 2024
طالبة تتابع الدراسة عن بعد
علوم الدار
الدراسة عن بعد في عجمان يومي الثلاثاء والأربعاء
15 ابريل 2024
الدراسة عن بعد
علوم الدار
الدراسة عن بعد في أم القيوين غدا
15 ابريل 2024
محمد أبو شهاب خلال تقديم أوراق اعتماده للأمين العام للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون ببناء جسور التعاون في المجال الدبلوماسي
اليوم 01:21
أرشيفية
الأخبار العالمية
تحذير أممي من عواقب التصعيد العسكري في اليمن
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©