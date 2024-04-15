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جارسيا يعتزل بعد التتويج

جارسيا يعتزل بعد التتويج
15 ابريل 2024 22:20

 
مدريد (رويترز)

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أعلن راؤول جارسيا لاعب الوسط السابق لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، أنه سيعتزل بنهاية الموسم الحالي بعد تسع سنوات قضاها في بلباو.
وشارك جارسيا (37 عاماً) في 285 مباراة في الدوري الإسباني مع بيلباو، وسجل 64 هدفاً.
وأحرز جارسيا هدفاً من ركلة ترجيح في نهائي كأس ملك إسبانيا مطلع هذا الشهر، مما ساعد بيلباو على الفوز بلقب للمرة الأولى منذ 40 عاماً.
ولعب جارسيا أيضاً في أتلتيكو مدريد لثماني سنوات، وفاز بالدوري في موسم 2013-2014، بعد أن فاز بالدوري الأوروبي عام 2010، وخاض جارسيا مباراتين مع منتخب إسبانيا.
وقال أتلتيكو مدريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي «ستترك بصمتك على تاريخ أتلتيكو يا راؤول، تهانينا على كل ما حققته أيها الأسطورة».

الدوري الإسباني
الليجا
راؤول جارسيا
أتلتيكو مدريد
بلباو
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