ليما بطل ماراثون بوسطن



بوسطن (أ ف ب)

فاز الإثيوبي سيساي ليما، صاحب رابع أفضل توقيت في التاريخ في ديسمبر الماضي، بماراثون بوسطن الأميركي بزمن ساعتين وست دقائق و17 ثانية، فيما حققت الكينية هيلين أوبيري الثنائية.

وفرض ليما الذي فشل في إنهاء السباق مرتين آخرها العام الماضي، وحل في المركز الـ 30 عام 2019، سيطرته منذ البداية، ووسع الفارق إلى أكثر من دقيقتين في منتصفه، قبل أن ينهيه بفارق 41 ثانية أمام مواطنه محمد عيسى، وبفارق دقيقة وخمس ثوانٍ أمام الكيني إيفانز تشيبيت المتوج بلقب النسختين الأخيرتين في بوسطن، وبالتالي فشل في تحقيق الثلاثية.

وكان ليما «33 عاماً»، أصبح قبل أربعة أشهر رابع أفضل عداء في تاريخ الماراثون بإحرازه المركز الأول في ماراثون فالنسيا الإسباني بزمن ساعتين ودقيقة واحدة و48 ثانية، خلف الراحل الكيني كالفن كيبتوم الذي توفي في حادث سيارة في فبراير الماضي عن عمر 24 عاماً، والكيني الآخر إيليود كيبتشوجي والإثيوبي كينينيسا بيكيلي.

وحقق ليما فوزه الثاني في ماراثون كبير بعد تتويجه في لندن عام 2021، والثامن في مسيرته، بعد كابري الإيطالي (2012) ووارسو وأيندهوفن الهولندي (2013) وفيينا وفرانكفورت الألماني (2015) وفالنسيا الإسباني (2023).

وقال ليما لشبكة «إي إس بي إن»: «لقد تمكنت من تعويض نفسي، أنا سعيد جداً».

وأضاف «كانت خطتي هي تحطيم الرقم القياسي للسباق، لكن كثرة التلال، صعوداً وهبوطاً، استغرقت مني الكثير وجعلني متعباً».

وأوضح أن التحديات التي فرضها السباق كانت بمثابة الإعداد المثالي لماراثون أولمبياد باريس 2024.

وقال «سبب مجيئي للركض في بوسطن هو أن ماراثون بوسطن يشبه ماراثون باريس - تلال عليا وسفلى، ويساعدني ذلك هناك».

ولدى السيدات، احتفظت أوبيري (34 عاماً) باللقب الذي نالته العام الماضي، بفضل سرعتها النهائية في الأمتار الأخيرة، حيث انتزعت المركز الأول بزمن ساعتين و22 دقيقة و37 ثانية بفارق ثمان ثوانٍ عن مواطنتها شارون لوكيدي.

وعاد المركز الثالث إلى الكينية الأخرى إدنا كيبلاجات (44 عاماً) بزمن ساعتين و23 دقيقة و21 ثانية.

بعد عام ونصف العام من ظهورها الأول في سباقات الماراثون (في نيويورك عام 2022)، حققت أوبيري، بطلة العالم مرتين في سباق 5 آلاف م (2017 و2019)، والحائزة ميداليتين فضيتين أولمبيتين في السباق ذاته (2016 و2021)، ثلاثة انتصارات كبرى، اثنان منها على التوالي في بوسطن، وواحد في نيويورك في عام 2023.