«الأبيض الأولمبي» يواجه كوريا في بداية مشوار «كأس آسيا»

معتصم عبدالله (دبي)

يدشن منتخبنا الوطني الأولمبي مشوار مشاركته في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، بلقاء منتخب كوريا الجنوبية في السابعة والنصف من مساء اليوم على استاد عبدالله بن خليفة في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ويلتقي في المباراة الأولى ضمن المجموعة ذاتها، اليابان والصين على استاد جاسم بن حمد.

وتعد المشاركة الحالية لـ«الأبيض الأولمبي» هي الخامسة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً بعد نسخ 2014 «عمان» و2016 «قطر» و2020 «تايلاند» و2022 «أوزبكستان»، مقابل فشل وحيد في التأهل لنهائيات نسخة الصين 2018 بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة للتصفيات.

وبلغ «الأبيض الأولمبي» الدور ربع النهائي في ثلاث مشاركات نسخ (2013 و2016 و2020)، وهو يرغب في تعويض وداعه المبكر من دور المجموعات في آخر مشاركة نسخة 2022.

في المقابل، يتمتع «محاربو التايجوك» بسجل حافل في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، حيث وصلوا على الأقل إلى الدور قبل النهائي في جميع مشاركاته السابقة باستثناء واحدة، وتحقق مجد التتويج في نسخة تايلاند عام 2020 عندما رفعوا الكأس بعد فوزهم على السعودية في النهائي.

ويعول منتخبنا في المشاركة المرتقبة في النهائيات القارية، على مجموعة من اللاعبين الذين تألقوا في مشاركات سابقة مع المنتخبات الوطنية والأندية، بقيادة سلطان عادل، زايد سلطان، أحمد الحمادي، عبدالله حمد، محمد عبدالرحمن، والحارس راكان المنهالي، وغيرهم.

وتنطوي المشاركة المرتقبة لـ«الأبيض الأولمبي» ضمن المجموعة «الحديدية» على صعوبات عديدة، أبرزها غياب مجموعة من عناصره الأساسية من بينهم ثنائي نادي العين محمد عباس، وحازم محمد، وثلاثي شباب الأهلي حارب عبدالله، بدر ناصر، والحارس حمد المقبالي.

وزادت النتائج السلبية لـ«الأبيض الأولمبي» خلال فترة الإعداد من القلق بشأن ظهوره المرتقب في النهائيات، بعد الخسارة في آخر 6 مباريات على التوالي أمام العراق 0-4 ومصر 1-5 في مباراتين وديتين في يناير مطلع العام الحالي، قبل قرار الاستغناء عن الإسباني دينيس دا سيلفا المدرب السابق للمنتخب والتعاقد مع الأوروجوياني مارسيلو برولي.

ولم تبدد مشاركة «الأبيض الأولمبي» في بطولة غرب آسيا الودية شعور القلق بعدما احتل المنتخب المركز الأخير بالخسارة في ثلاث مباريات أمام منتخب مصر الأولمبي 0-1، وشباب العراق بركلات الترجيح 3-4 بعد التعادل 1-1، وتايلاند 0-1، وصولاً إلى خسارته أمام ضيفه منتخب إندونيسيا 0-1 في الودية الأخيرة قبل انطلاق النهائيات.

في المقابل، يدخل منتخب كوريا النهائيات في ظل ظروف فنية أفضل على الورق بهدف استعادة اللقب الغائب، وتوج «محاربو التايجوك» بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً 2024 في مارس الماضي، ويقود نجوم الفريق اللاعب باي جون هو المحترف في إنجلترا مع فريق ستوك سيتي.

سلطان عادل في واجهة نجوم منتخبنا

اختار موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلطان عادل مهاجم «الأبيض الأولمبي» ضمن قائمة النجوم الذين يستحقون المتابعة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 بالدوحة، وذلك في سياق تقرير استعرض أبرز «المواهب الآسيوية» مع المنتخبات في النهائيات. وذكر التقرير أن مهاجم الأولمبي سلطان عادل وبعد تسجيله 4 أهداف في آخر مباريات لمنتخب الإمارات الأول، أصبح أحد أبرز النجوم بين لاعبي «الأبيض الأولمبي»، الذين يستعدون لمعركة صعبة في مجموعة تضم اليابان وجمهورية كوريا والصين. وقال التقرير: «أظهر المهاجم البالغ من العمر 19 عاماً إمكانات عالية ونضوجاً في مسيرته الدولية القصيرة، ويمكن أن يؤكد الأداء القوي في كأس آسيا تحت 23 عاماً مرة أخرى صعود سلطان عادل لمنافسة الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات علي مبخوت».

وضمت قائمة المواهب الآسيوية التي توقع الاتحاد الآسيوي تألقها في النهائيات القارية إلى جانب سلطان عادل، أحمد الراوي «قطر»، كوريو ماتسوكي «اليابان»، يوم جي سونج «جمهورية كوريا»، علي جاسم «العراق»، أحمد الغامدي «السعودية»، مارسيلينو فردينان «إندونيسيا»، حسين نورتشاييف «أوزبكستان».