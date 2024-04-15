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الرياضة

«النمور» يتربص بالصدارة في غياب «البنفسج»

اتحاد كلباء يطارد صدارة «دوري 21» (الاتحاد)
16 ابريل 2024 01:14

دبي (الاتحاد)

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يأمل اتحاد كلباء «الوصيف»، الصعود إلى صدارة «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، في مواجهة مضيفه الوحدة في السادسة من مساء اليوم على ملعب «أكاديمية العنابي في الشهامة»، في انطلاق «الجولة 19»، والتي تشهد أيضاً لقاء حتا «العاشر» مع ضيفه الوصل «الرابع» على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم. ويحتل «النمور» وصافة ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، خلف العين، الذي استعاد الصدارة برصيد 41 نقطة بفوزه في مباراته المؤجلة من «الجولة 13» أمام الجزيرة 2-1، قبل أن يغيب عن مشهد الجولة الحالية 19 بداعي تأجيل مباراته أمام ضيفه الإمارات حتى 13 مايو المقبل، بالتزامن مع تأجيل مباراة الفريق الأول أمام «الصقور» في ظل المشاركة القارية لـ«الزعيم» في الدور نصف النهائي لأبطال آسيا. وتستكمل مباريات «الجولة 19»، مساء غدٍ «الأربعاء»، حيث يستقبل خورفكان «قبل الأخير» برصيد 10 نقاط، ضيفه الجزيرة «الخامس» وله 34 نقطة، فيما يواجه البطائح صاحب المركز 12 برصيد 18 نقطة ضيفه عجمان «الثامن» وله 21 نقطة، فيما يلتقي مساء الخميس الشارقة وبني ياس، وشباب الأهلي والنصر.

اتحاد كلباء
النمور
البنفسج
دوري المحترفين
الوحدة
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