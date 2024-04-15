الجزيرة وخورفكان يرفعان شعار «ذاكرة الانتصارات»

معتصم عبدالله (دبي)

تتواصل إثارة «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة مباراتين، اليوم، يلتقي في الأولى الجزيرة «الثامن» برصيد 22 نقطة أمام ضيفه خورفكان «الحادي عشر» وله 17 نقطة، على «استاد محمد بن زايد»، فيما يستضيف «استاد راشد بن سعيد» في عجمان لقاء «البرتقالي» صاحب المركز 12 وله 17 نقطة، وضيفه البطائح «السابع» برصيد 25 نقطة.

وتستكمل الجولة الأربعاء بمباراتي بني ياس والشارقة، والنصر وشباب الأهلي، فيما تأجلت مباراة العين أمام مضيفه الإمارات ضمن الجولة ذاتها إلى 12 مايو المقبل، في ظل مشاركة «الزعيم» القارية في «دوري أبطال آسيا»، حيث يتأهب لاستقبال ضيفه الهلال السعودي مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، في ذهاب نصف النهائي، على أن يلتقيان إياباً 23 أبريل الجاري بالرياض.

ويرفع «فخر أبوظبي» وضيفه «النسور» شعاراً مشتركاً لاستعادة ذاكرة الانتصارات، بعد فشل الأول في الفوز خلال آخر 6 مباريات على التوالي، آخرها التعادل أمام مضيفه العين 2-2 في المباراة الأخيرة والمؤجلة من «الجولة 13»، والتي قاد فيها الفريق مدربه الجديد الفرنسي جريجوري دوفرينيس.

في المقابل، مُني خورفكان بالخسارة في آخر 4 مباريات على التوالي في الدوري أمام شباب الأهلي 0-3، الإمارات 1-2، الوصل 0-3، البطائح 0-3، ويأمل «النسور» استلهام روح مباراة الدور الأول، والتي شهدت تفوقه أمام «فخر أبوظبي» بنتيجة 4-2، وستكون مباراة الليلة هي المواجهة العاشرة التي تجمع الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق الجزيرة برصيد 5 انتصارات، مقابل 3 انتصارات لخورفكان، والتعادل في مباراة.

وعلى استاد راشد بن سعيد في عجمان، تبدو الاحتمالات مفتوحة في مواجهة «البرتقالي» أمام ضيفه «الراقي»، عطفاً على المركز المتأخر لأصحاب الأرض في ترتيب الدوري، مقابل تألق لافت للبطائح الذي نجح في حصد 9 نقاط في آخر 4 مباريات.

ويتفوق «البرتقالي» في المواجهات المباشرة أمام «الراقي»، بالفوز في مباراة، والتعادل مرتين، من أصل 3 مباريات جمعت الفريقين في «دوري المحترفين»، وسجل عجمان 4 أهداف في مرمى البطائح، مقابل 3 أهداف استقبلتها شباكه في اللقاءات الماضية.

«الأرض» تدعم «الفخر»

حافظ الجزيرة على سجله خالياً من الخسارة، في 4 مباريات على ملعبه أمام خورفكان في «دوري المحترفين»، بالفوز في ثلاثة لقاءات، والتعادل مرة واحدة، قبل مباراة الليلة، وسجل «فخر أبوظبي» 25 هدفاً أمام «النسور» مقابل 15 هدفاً هزت شباكه.

أزارو يحتفل بـ«الخمسين»

يحتفل المغربي وليد أزارو نجم عجمان بمباراته الخمسين في «دوري المحترفين» أمام البطائح ضمن «الجولة 19»، ويملك أزارو 3 من أصل 4 أهداف سجلها فريقه في المواجهات أمام «الراقي» بالدوري.