«الزعيم» يتحدى الهلال في «قمة الأبطال»

معتز الشامي (دبي)

يدخل العين اختباراً صعباً ومواجهة من «العيار الثقيل»، في ذهاب نصف نهائي «دوري أبطال آسيا»، أمام الهلال السعودي في الساعة الثامنة مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، وهي المباراة التي تخطف الأنظار في «المحفل القاري»، نظراً لما يسبقها من توقعات وتطلعات كبيرة لجماهير الناديين العملاقين.

ويحمل «الزعيم» آمال جماهير الكرة الإماراتية، وهو ينافس على حجز بطاقة نهائي دوري الأبطال، في محاولة لتكرار «إنجاز 2003»، عندما تُوج بأول ألقابه، بجانب بلوغ المباراة النهائية عامي 2004 و2016.

ويسعى «البنفسج» لمواصلة مشواره الناجح في «النسخة الحالية»، عندما تفوق على منافسيه تباعاً منذ دور المجموعات التي تصدرها مبكراً، وبعد ذلك الفوز على ناساف الأوزبكي، قبل أن يتغلب على النصر الغريم التقليدي للهلال في الكرة السعودية، ضمن ربع نهائي البطولة، ليلتقي وجهاً لوجه مع «الأزرق».

كما يتطلع العين إلى تعويض نتائجه غير المرضية مؤخراً، بالخروج من ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتعادل في مباراتين بالدوري، وابتعاده عن المنافسة على الصدارة، ويدخل المواجهة المرتقبة اليوم، متسلحاً بعامل الثقة الكبير في الحضور القاري، والاهتمام الذي وفرته إدارة النادي، وحرص الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، على لقاء اللاعبين، وطالبهم بضرورة القتال في «المحفل القاري» والتسلح بتاريخ النادي العريق في البطولة، بهدف إسعاد الجماهير.

ويملك العين رغبة كبيرة في كسر سلسلة الانتصارات التي حققها الهلال، والتي وضعته على قمة أندية العالم بـ 34 فوزاً متتالياً.

ويتوقع أن يلعب «الزعيم» بطريقة التوازن الدفاعي، مع السعي لمفاجأة الهلال بالمرتدات، في ظل سرعة سفيان رحيمي، والتجانس والتفاهم بين لاعبي الوسط والهجوم، سواء قرر المدرب كريسبو الدفاع بأتزيلي أو كاكو، بجانب قدرات إيريك الهجومية، والتي يستفيد منها الفريق في البطولة الحالية بصورة كبيرة.

ويلعب العين على تسجيل هدف وإرباك الهلال، وعدم ترك المساحة أمام الضيوف لتشكيل الضغط على مرمى الحارس خالد عيسى، وهو ما يجعل خطة كريسبو تعتمد على خطف الفوز بـ «القاضية»، عبر الهجوم المرتد والمكثف، من خلال الأطراف والعمق، أملاً في تسجيل هدف، وإجبار الهلال على التخلي عن حذره الدفاعي المتوقع، في محاولة للتعزيز بهدف آخر.

حضور كبير

يتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً يملأ مدرجات استاد هزاع بن زايد، في ظل الحشد الكبير لجماهير العين قبل المباراة، حيث نجحت إدارة النادي في تنظيم عملية بيع وتسليم التذاكر لجماهير «الأمة العيناوية» وفق آلية قاعدة البيانات الجماهيرية للنادي.