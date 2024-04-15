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الرياضة

«النمور» يكسب «العنابي»

«النمور» يكسب «العنابي»
15 ابريل 2024 22:47

فيصل النقبي (كلباء)

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حقق اتحاد كلباء فوزاً ثميناً على الوحدة بهدف أحرزه السلوفيني أندريس فورمبيرجر، في الدقيقة 45، في اللقاء الذي أُقيم باستاد كلباء ضمن «الجولة 19»، من «دوري أدنوك للمحترفين».
وواصل «النمور» صحوته في البطولة، وبلغ «النقطة 20»، وتقدم إلى المركز التاسع، وفي المقابل تكبد «العنابي» الخسارة الخامسة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند «النقطة 34».
بادر أصحاب الأرض بهز الشباك إثر رأسية من أندريس فومبيرجر، ليصل إلى «الهدف السادس» مع الفريق في الدوري، وحاول الضيوف العودة خلال الشوط الثاني، بعد
التغييرات الهجومية التي أجراها المدرب جوران الذي دفع بإسماعيل مطر، إلا أن كل المحاولات الهجومية للوحدة لم تسفر عن شيء.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
اتحاد كلباء
إسماعيل مطر
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