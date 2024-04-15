الزمالك يحسم القمة أمام الأهلي بـ «ثنائية»



القاهرة (د ب أ)



حسم الزمالك مباراة قمة الدوري المصري لكرة القدم لمصلحته، بعد فوزه على الأهلي 2-1، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للمسابقة.

وتقدم الزمالك عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 44، قبل أن يدرك أحمد عبد القادر التعادل للأهلي في الدقيقة 73، وفي الدقيقة 86 عاد الجزيري ليسجل الهدف الثاني له وللزمالك.

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف فقط خلف الأهلي صاحب المركز التاسع.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من الأهلي، الذي اعتمد مدربه السويسري مارسيل كولر على الثلاثي الهجومي عمر كمال وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست، حيث شهدت الدقائق العشر الأولى من المباراة محاولات هجومية عدة من جانب الأهلي، لكن محاولات الأهلي وضغطه المستمر لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى محمد عواد حارس الزمالك. فيما بدأ الزمالك في الضغط على الأهلي، بعد مرور عشر دقائق من انطلاق المباراة، وكان قد أهدر فرصة في الدقيقة السادسة عبر أحمد سيد زيزو، الذي انطلق في انفراد بمرمى مصطفى شوبير حارس الأهلي، قبل أن يتدخل المدافع رامي ربيعة ويبعد الخطر.

تلقت محاولات الزمالك لمجاراة ضغط الأهلي ضربة مبكرة، حيث تعرض زيزو للإصابة في الدقيقة 11، ليضطر البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق لاستبداله بعد ست دقائق بالأوغندي الشاب ترافيس موتيابا في تبديل اضطراري.

ومرت الدقائق التالية من دون جديد، حيث لم ينجح الأهلي في استغلال غياب زيزو والتبديل الاضطراري لمنافسه، ولم يشكل خطورة كبيرة على مرمى عواد، فيما اكتفى الزمالك ببعض المحاولات التي لم تؤثر كثيراً في مواجهة صلابة دفاع الأهلي.

وفي الدقيقة 44، نجح الزمالك في تسجيل هدف التقدم عن طريق سيف الدين الجزيري، حيث تلقى تمريرة رائعة من ناصر ماهر، ليسدد كرة تصدى لها مصطفى شوبير، وعادت إليه مجدداً ليسكنها في الشباك.

وبعد الهدف، لم ينجح الأهلي في استغلال دقائق الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لتسجيل هدف التعادل، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 1- صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى كولر ثلاثة تبديلات، حيث نزل كل من وسام أبوعلي ورضا سليم بدلاً من موديست وطاهر محمد طاهر على الترتيب، فيما حل عمرو السولية بدلاً من كريم وليد في الوسط.

من جانبه، اضطر الزمالك لإجراء تبديل آخر بعد إصابة الظهير الأيسر أحمد فتوح، ليحل مصطفى الزناري بدلاً منه.

وفي الدقيقة 54 احتسب الحكم ضربة جزاء للزمالك، بداعي وجود خطأ من رامي ربيعة على الجزيري، لكن الحكم لجأ لتقنية الفيديو «الفار»، ليقرر بعد ذلك عدم احتساب الضربة. وبمرور الوقت تحسن أداء الأهلي، لاسيما بعد نزول أحمد عبد القادر بدلاً من محمد هاني، ونجح عبد القادر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 70، حيث تلقى كرة عرضية من رضا سليم، ليسددها في شباك الزمالك، معلناً تعادل الأهلي.

استعاد الزمالك السيطرة على زمام الأمور مع دخول المباراة الدقائق العشر الأخيرة، حيث هاجم في أكثر من فرصة، من أجل تشكيل خطورة على مرمى شوبير.

وفي الدقيقة 87، نجح الجزيري في تسجيل الهدف الثاني للزمالك وله، بعدما استغل ارتباك دفاع الأهلي في إبعاد أحد الكرات داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة سكنت شباك شوبير. وبعد الهدف الثاني اندفع الأهلي بكل قوته الهجومية، من أجل إدراك التعادل، لكن دفاع الزمالك وحارسه عواد وقفا بالمرصاد للمحاولات كلها، ونجح الزمالك في الحفاظ على تقدمه في النتيجة، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه 2-1.