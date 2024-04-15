«زود» تحصد ناموس «الإيذاع».. و«شقرا» بطلة «المهجنات»

عبدالله عامر (الوثبة)

شهدت فعاليات اليوم الخامس من منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2024» الذي يقام، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، منافسات قوية، حيث أقيمت أشواط سن الإيذاع لمسافة 6 كلم بالميدان الجنوبي لسباقات الهجن بالوثبة، بحضور جمع غفير من محبي وعشاق رياضة سباقات الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون.

وشهدت فعاليات اليوم الخامس من المهرجان، إقامة 20 شوطاً لسن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية خصصت للإيذاع الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات، بينما أقيمت في الفترة المسائية 10 أشواط خاصة بفئة الإيذاع الإنتاج، وذلك تشجيعاً للملاك على الاهتمام بهذه الفئة التي أثبتت حضورها القوي في ميادين سباقات الهجن.

وتوجت «زود» لمطر سهيل اليبهوني الظاهري بناموس أول أشواط الإيذاع، وقطعت مسافة السباق في 9:08:07 دقيقة، وفي الشوط الثاني المخصص للمهجنات، فازت «شقرا» لخالد سعيد بروك الحميري بالناموس بتوقيت قدره 9:05:01 دقيقة، أما الشوط الثالث والمخصص للإيذاع الجعدان الإنتاج المحليات، فذهب إلى «الغزال» لمالكه سعيد صالح خريده المنصوري بتوقيت 9:12:02 دقيقة، فيما حلَّق «عباب» لسهيل سالم بالوتيه العامري بناموس شوط الجعدان الإنتاج المهجنات بتوقيت 9:08:04 دقيقة.

وأسفرت بقية الأشواط، التي خصصت لها اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز مالية قيمة بداية من 180 ألف درهم، عن فوز «الداهية» لعبيد حمد مطوع الكتبي في الشوط الخامس بزمن قدره 9:16:07 دقيقة، و«عجايب» لعبد الله محمد بالهلي الهاجري في الشوط السادس بتوقيت 9:13:08 دقيقة، وفاز «النشمي» لبخيت راشد سيف الشامسي بناموس الشوط السابع بتوقيت 9:14:00 دقيقة.

وشهد الشوط الثامن فوز «سياف» لسويدان سعيد بن حضيرم الكتبي بالمركز الأول، وسجل توقيتاً زمنياً قدره 9:12:06 دقيقة، وتوج بالشوط التاسع «الغزيل» لسعيد سالم الدرعي، واختتمت أشواط الإيذاع في يومها الأول بفوز «النايفة» لمالكها علي لاحج الحلامي بالشوط العاشر والأخير بتوقيت9:15:07 دقيقة.

وتقام اليوم منافسات اليوم الثاني لسن الإيذاع، والذي يشهد التنافس على الرموز الغالية في الفترة المسائية عبر 8 أشواط رئيسية، فيما يقام في الفترة الصباحية 12 شوطاً.