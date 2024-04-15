«أبوظبي للدراجات» في سباق «العمل المناخي»

أبوظبي (وام)

انضم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، إلى «ميثاق العمل المناخي»، التابع للاتحاد الدولي للدراجات، والذي يهدف إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لبناء رياضة مستدامة تخدم البيئة وتحافظ عليها. وبحسب «الاتحاد الدولي للدراجات»، انضم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية إلى قائمة الأندية والفرق الآسيوية والشرق أوسطية التي صادقت على الميثاق. ويأتي انضمام النادي إلى الميثاق، ليتماشى مع مبادرة «بايك أبوظبي»، التي انطلقت في نوفمبر2021 بهدف ترسيخ وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً لركوب الدراجات، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة هذه الرياضة كوسيلة نقل مستدامة. وأكد الاتحاد الدولي للدراجات، أهمية تنفيذ برامج الاستدامة للمحافظة على الجهود المتعلقة بمكافحة تغير المناخ والتكيف مع آثاره، لافتاً إلى أن إرجاء أو عدم تنفيذ بنود الميثاق ستكون له تداعيات سلبية في المستقبل على المجتمع وعلى رياضة ركوب الدراجات.