الوصل يعزف «السيمفونية الثامنة» بـ«النقطة 51»

رضا سليم (دبي)

عزف فريق الوصل لحن الانتصار للمرة الثامنة على التوالي، بعدما تخطى حتا في الجولة التاسعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين بثلاثية، ليواصل الإبداع بالفوز الـ 16 هذا الموسم، والتعادل في 3 مباريات، ليكون الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في أية مباراة، وبات الطريق ممهداً نحو الدرع الثامن في تاريخه، وهو اللقب الغائب منذ موسم 2006-2007، بعدها غابت شمس البطولات عن قلعة الفهود على مدار 16 موسماً.

ولم تكن مكاسب «الإمبراطور» في الفوز بالعلامة الكاملة، وإضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيده، الذي وصل إلى النقطة 51، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، بل أيضاً هي المرة الأولى التي يكسر فيها الفريق حاجز الـ50 نقطة منذ موسم 2016-2017، حيث أنهى الفريق الموسم بالمركز الثاني مسجلاً 57 نقطة بفارق 11 نقطة عن فريق الجزيرة البطل، وأمام الفريق فرصة لكسر هذا الرقم في الجولات المقبلة بالفوز في مباراتين متتاليتين.

كما أن «الإمبراطور» حافظ على سيطرته على مواجهاته مع حتا على مدار 8 مواجهات، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في واحدة، بالإضافة إلى أن استمرار الانتصارات دون مفاجآت ورغبة اللاعبين في حسم اللقب قبل النهاية بعدة جولات، بالإضافة إلى أن الفريق ارتدى ثوب البطولة، من خلال الأداء الجديد للاعبين وتنوع الأهداف، كما دخل فابيو ليما في المنافسة على صدارة الهدافين برصيد 13 هدفاً متساوياً مع عمر خربين لاعب الوحدة، فيما سجل البديل هاريس الهدف التاسع له، فيما سجل علي صالح الهدف الخامس له.

وواصل حتا النزيف، وبات الأقرب للإعلان عن هبوطه رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما تجمد رصيده عند النقطة الخامسة، ولم تفلح جميع محاولات إدارة النادي لتعديل الوضع من خلال تغيير 3 مدربين، وإن كانت الفرصة فعلياً قائمة، إلا أن الفريق لم يأت بالجديد في كل المباريات، وخسر في 15 مباراة، وفاز في مباراة واحدة، وتعادل في مباراتين.