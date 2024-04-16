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الرياضة

«الحبتور» يكسب «الباشا» في «كأس البولو»

«الحبتور» يكسب «الباشا» في «كأس البولو»
16 ابريل 2024 11:42

 
دبي (الاتحاد) 

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فاز «الحبتور» على «الباشا» 6-2، في افتتاح كأس دبي للبولو، التي تعد ختام سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، وتقام بنادي الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 3 فرق، ويلتقي اليوم «الباشا» مع «ذئاب دبي»، ويلعب يوم الأربعاء «الحبتور» مع «ذئاب دبي»، وتختتم البطولة يوم السبت المقبل. 
من ناحية أخرى، يحتفي نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، الأربعاء، بالمؤسسات والشركات الراعية والداعمة لأنشطة الموسم الحالي، وأبطال مسابقاته، وأصحاب الألقاب، في حفل ختام السنوي بفندق هيلتون بالحبتور سيتي. 
ووجهت إدارة النادي الدعوة إلى عدد من الشخصيات الرياضية، وأعضاء الاتحاد ومديري أندية البولو، والأجهزة الفنية والرياضية، وفريق الدعم اللوجستي بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ويشمل التكريم 130 شخصاً، إلى جانب الهيئات والشركات الداعمة، والفرق التي شاركت في مسابقات الموسم للبولو والفروسية وقفز الحواجز، وأكاديمية تعليم ركوب الخيل.
وأكد محمد الحبتور، رئيس اتحاد البولو، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، أن الموسم الحالي كان حافلاً بالكثير من الأحداث والبطولات التي عززت من نشاط اللعبة على المستويين المحلي والخارجي.
ووجه الحبتور الشكر إلى المؤسسات والشركات الراعية، والفرق التي شاركت في الأنشطة المتعددة، سواء البولو أم الفروسية، وقال: «الإنجازات يعود الفضل فيها إلى العاملين في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، والذين لم يدخروا جهداً لتحقيق الأهداف التنشيطية والترويجية للعبة، وحفل التكريم السنوي أقل تقدير لجهود الجميع الملموسة، وتحفيزهم على الاستمرار على النسق نفسه من العمل.

 

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