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الرياضة

«شطرنج الفجيرة» بطل دوري الناشئين

«شطرنج الفجيرة» بطل دوري الناشئين
16 ابريل 2024 13:15

 
الفجيرة (الاتحاد) 

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أحرز نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة دوري الناشئين تحت 14 سنة، والمركز الثالث في دوري البراعم تحت 10 سنوات، ونظمهما اتحاد الشطرنج بمشاركة جميع الأندية.
وحقق الفجيرة لقب تحت 14 سنة، بعد حصوله على 13 نقطة، بعد الفوز في جميع الجولات، وتعادل واحد، ومن دون أي خسارة، فيما حصل فريق تحت 10 سنوات على 6 نقاط، محصلة فوزين وخسارتين.
وأكد الدكتور عبدالله علي آل بركت، رئيس مجلس إدارة النادي، أن الإنجازات تعكس الخطة الاستراتيجية للنادي، بتعزيز وتطوير المواهب، ونشر ثقافة الشطرنج.
وأبدى محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة النادي سعادته للمستويات الفنية العالية التي قدمها اللاعبون خلال المنافسات، مؤكداً أن الجهود التدريبية تستمر بشكل تصاعدي للحفاظ على اللاعبين وتطويرهم، ما يسهم في مواصلة حصد البطولات، مشيداً بجهود الجهازين الإداري والفني.

الإمارات
الفجيرة
الشطرنج
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