السيتي والريال.. «أم المعارك» في «الأبطال»



مانشستر (أ ف ب)



يخوض مانشستر سيتي الإنجليزي «حامل اللقب»، وريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14 مرة) «أم المعارك»، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء على «ملعب الاتحاد»، فيما يجد بايرن ميونيخ الألماني نفسه مطالباً بتخطي عقبة ضيفه أرسنال الإنجليزي في سعيه لإنقاذ موسمه.

على «ملعب الاتحاد» في مانشستر، ستكون المواجهة أشبه بنهائي، بعد أن تعادل الفريقان 3-3 في قمة نارية ذهاباً بملعب «سانتياجو برنبايو»، حيث تبقى كل الاحتمالات واردة إياباً، بما فيها اللجوء إلى شوطين إضافيين، أو لاحتكام إلى ركلات الترجيح، طالما أن الفريقين يقدمان مستوى رفيعاً ومتقارباً.

وكان فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا قلب تأخره 1-2 إلى تقدم 3-2 في لقاء الذهاب، قبل أن ينقذ الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي «الريال» من الهزيمة الأولى في آخر 28 مباراة له على أرضه في جميع المسابقات، بتسجيله هدف التعادل من تسديدة رائعة «على الطاير»، قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

ولا شك أنّ المهمة لن تكون سهلة لرجال الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضد الفريق الإنجليزي الذي لم يسقط في المسابقة القارية للمباراة الثانية والعشرين توالياً، وتحديداً منذ الخسارة أمام عملاق إسبانيا 1-3 بعد التمديد في مايو 2022 في إياب نصف النهائي.

كما أنّه لم يخسر على ارضه في المسابقة منذ 30 مباراة، أي منذ عام 2018، كما لم يخسر على أرضه في 41 مباراة في مختلف المسابقات منذ نوفمبر 2022.

ويدخل «البلومون» المواجهة مبتهجاً بانتزاعه صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين من أرسنال وليفربول، بفوزه الساحق على لوتون تاون 5-1 وخسارة الأخيرين أمام كريستال بالاس 0-1 وأستون فيلا 0-2، وبات أقرب إلى إحراز اللقب للمرة السادسة في آخر سبعة مواسم، معززاً حظوظه بتكرار إنجاز الموسم الماضي عندما حقّق ثلاثية تاريخية، بعد أن بلغ الفريق نصف نهائي كأس إنجلترا، حيث يواجه تشيلسي السبت، ويعوّل جوارديولا دائماً على ترسانته المدججة باللاعبين، وفي طليعتهم النرويجي إرلينج هالاند.

ويتمسّك «البايرن» بخيط أمل رفيع سعياً للخروج بلقب هذا الموسم، عندما يواجه أرسنال المضطرب في أليانز أرينا في ميونيخ، وبعد تعادلهما ذهاباً 2-2 في «ملعب الإمارات»، تبدو حظوظ الفريقين متساوية، من أجل مواصلة مشوارهما القاري.

لكنّ البايرن يمني النفس بعدم الخروج «خالي الوفاض»، بعد أن هيمن على لقب الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة، قبل ان يجرّده منه باير ليفركوزن رسمياً، بعدما تُوج باللقب الأول في تاريخه قبل 5 مراحل من نهاية الموسم.

أما أرسنال فتتكرر مآسيه مع اقتراب نهاية كل موسم، بعد أن خسر صدارة الدوري المحلي بشكل دراماتيكي لمصلحة «السيتي»، رغم أن معركة اللقب لا تزال مفتوحة، إلا أن الخشية أن يتكرر سيناريو الموسم الماضي عندما فرّط به قبل مراحل قليلة لمصلحة «السيتي» أيضاً، بعد أن تصدر لفترات طويلة.