أنشيلوتي في «ورطة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يواجه ريال مدريد الإسباني مشكلة كبيرة قبل مباراة العودة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، والتي تقام في ملعب الاتحاد معقل «البلومون»، إذ يغيب متوسط ميدانه الفرنسي أوريليان تشواميني بسبب تراكم «البطاقات الصفراء».

وتكمن المشكلة على حد قول موقع «جول العالمي»، في أن هذا الفرنسي لعب مرات عديدة قلباً للدفاع تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يفضله في أحيان كثيرة على ناتشو هيرنانديز، في ظل غياب البرازيلي إيدرميليتاو بسبب الإصابة، وإن كان هذا الأخيرعاد مؤخراً وشارك لدقائق قليلة في مباراة ريال مايوركا في الجولة 31 للدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الريال 1-0.

وقال الموقع إن دوري الأبطال يمثل عقبة كبيرة وصعبة بالنسبة لريال مدريد في ظل مواجهته لحامل اللقب على أرضه ووسط جماهيره، لأن أنشيلوتي بحاجة إلى إجراء عملية «تباديل وتوافيق» من أجل الاستقرار على التشكيلة النهائية التي يخوض بها المباراة.

ولما كان خط الدفاع عنصراً أساسياً، فلابد أن يحسم أنشيلوتي أمره ويستقر على من يدفع به في قلب الدفاع إلى جوار الألماني أنطونيو روديجير، في هذه المباراة الحاسمة، وكان تشواميني يسعفه في مثل هذه الظروف على امتداد الموسم، في حالة غياب أي من أفراد هذا الخط بسبب الإصابة أو الإيقاف أو الطرد، ولكن في ظل غياب تشواميني للإيقاف، فإن أنشيلوتي أصبح في حيرة من أمره ولم يتخذ قراره النهائي فيما يتعلق باللاعب الذي يدفع به في قلب الدفاع إلى جوار روديجير، وما إذا كان من الأفضل أن يبدأ بناتشو هيرنانديز أو يجازف بإشراك البرازيلي ميليتاو، العائد حديثاً من الإصابة.

وأضاف الموقع أن المنطقي أن يكون ناتشو هو قلب الدفاع الأساسي بعد أن لعب مباراة ريال مايوركا كاملة، بينما لا يزال ميليتاو في وضع لا يسمح له بالبدء أساسياً أو المشاركة في مباراة بأكملها، وخاصة إذا كانت من «العيار الثقيل».

ولم يحدد أنشيلوتي بعد موقفه، ولن تتضح الصورة إلا بعد الإعلان عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ المباراة.