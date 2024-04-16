صحف كتالونيا: فرصة لنسيان «السنوات العجاف»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



حشدت الصحافة الكتالونية معظم أسلحتها للحديث عما أسمته «المعركة الكبرى»، في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال الأوروبي أمام باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن هذه المواجهة المهمة قد تتيح لـ «البلاوجرانا» الفرصة لنسيان «السنوات العجاف» في البطولة الأوروبية الأهم، والتي لم يحصل «البارسا» على لقبها منذ 2015.

وجاء «مانشيت» صحيفة سبورت: «فورسا بارسا» بأحرف كبيرة على صدر صفحتها الأولى، وكانت بمثابة رسالة بسيطة تعكس وتترجم تفاؤل الصحافة بنتيجة المباراة، وإمكانية التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وأكد كاتبو المقالات الافتتاحية على الميزة التي حصل عليها برشلونة بفوزه 3-2، في ذهاب هذا الدور بملعب «حديقة الأمراء» معقل «الباريسي»، وأشاروا إلى أن الفوز المستحق كان حاسماً، لبدء طريق العودة إلى قمة الكرة الأوروبية.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة بالعواطف والانفعالات الإيجابية، لخص هوجو سكوتشيا كاتب المقال الافتتاحي للصحيفة هذه الحالة الإيجابية، بعد سنوات من المعاناة، في ظل إدارة سيئة سابقة.

وقال: لو تنزه أحد في أي قرية أو مدينة في «كتالونيا» قبل مباراة الذهاب الأربعاء الماضي، لأمكن أن يلاحظ شيئاً اختفى وطاله النسيان في السنوات الأخيرة، إذ إن الأطفال خرجوا من مدارسهم، وهم يرتدون قمصان «البارسا» للتشجيع والمساندة، بأعداد كبيرة جداً ازدحمت بهم الشوارع قبل انطلاق صافرة بداية المباراة، وازدانت شرفات المنازل بالإعلام والكل كان ينتظر بلهفة وشوق وقلق أيضاً مجيء الساعة التاسعة مساءً موعد انطلاق المباراة، وهتف أحد المشجعين قائلاً: ما يحدث كان أشبه بالعودة إلى الأيام الخوالي قبل 15 عاماً.

وذهبت صحيفة موندو ديبورتيفو كبرى الصحف الرياضية الكتالونية إلى ما هو أبعد من ذلك، وقالت: انتظار الناس للتأهل إلى نصف النهائي يبدو كما لو كان يشبه انتظار نهاية العالم، ولكن سواء حدث ذلك أو لم يحدث، فإن «البارسا» بات موجوداً بقوة ومستمراً، ويأمل الجميع أن تصل «كتيبة تشافي» إلى المباراة النهائية لهذه البطولة والفوز بكأسها «ذات الأذنين الكبيرتين»، وإذا لم يحدث ذلك فإنه حتى لوكان هذا الموسم «أبيض» بلا بطولات، فإنه لن يكون موسماً ضائعاً، لأن برشلونة عائد بقوة، ولأن وصول قلب دفاع صغير السن مثل كوبارسي، وجناح رائع مثل لامين يامال، بينما لم يحصل أي منهما بعد على «رخصة قيادة»، يبرر الحديث عن موسم كامل وحافل لـ «البارسا».

وقال سانتي نويا مدير تحرير الصحيفة، إن المباراة هي «لقاء الموسم» بالنسبة لتشافي ورجاله، ومن الأهمية بمكان أن يصل برشلونة إلى نصف نهائي البطولة، لأن ذلك يعني انتهاء «حلقة» أو «مرحلة» أو «حقبة» سيئة، والعودة مجدداً إلى «الصفوة» الأوروبية، وهذا الأمر ليس سهلاً، فالمباراة تُلعب على التفاصيل الصغيرة التي يعيشها الفريقان على أرض الملعب خلال الـ 90 دقيقة.

أما صحيفة «إيل بيريوديكو» المحلية، قالت: برشلونة يلعب ضد سان جيرمان من أجل «طي صفحة عهد صعب»، وإن التأهل إلى نصف النهائي قد يصنع مستقبلاً ومصيراً جديداً للنادي.