وفاة بطل «مونديال 1974»



ميونيخ (أ ف ب)



تُوفي برند هولسنباين الفائز بكأس العالم لكرة القدم عام 1974 مع ألمانيا الغربية، إلى جانب فرانز بيكنباور وجيرد مولر، عن عمر 78 عاماً، حسب ما أعلن ناديه أيتراخت فرانكفورت، حيث لعب لسنوات طويلة.

وسجّل هولسنباين الذي شغل مركز المهاجم والجناح، خمسة أهداف في 40 مباراة مع ألمانيا الغربية.

وفي نهائي كأس العالم عام 1874 بمواجهة هولندا في ميونيخ، حصل هولسنباين على ركلة الجزاء التي سجلها مواطنه بول برايتنر والتي عادلت النتيجة 1-1.

وتعرّض هولسنباين على خلفية تلك الركلة لانتقادات عنيفة من قبل الجماهير الهولندية التي اعتبرت أنه رمى نفسه بشكل مبالغ فيه، إلا أن اللاعب أصر طوال حياته أنّها كانت «ركلة جزاء واضحة».

سجّل جيرد مولر هدف الفوز الحاسم في أواخر الشوط الأول، وفازت ألمانيا بلقبها الثاني في كأس العالم 2-1.

وفي نهائي كأس أوروبا 1976، سجّل هولسنباين هدفا متأخراً معادلاً النتيجة 2-2 أمام تشيكوسلوفاكيا، لكنّ ألمانيا خسرت اللقاء بركلات الترجيح.

على مستوى الأندية، قضى معظم مسيرته في صفوف فرانكفورت، حيث يبقى حتى اللحظة هدّافه التاريخي بـ160 هدفاً في 420 مباراة.

فاز معه بلقب كأس ألمانيا ثلاث مرات إضافة الى كأس الاتحاد الأوروبي «يوروبا ليج حالياً» في مسيرة دامت 14 عاماً في صفوف فرانكفورت.

بعد رحيله عن الفريق الألماني، أمضى سنوات عدّة في الولايات المتحدة مع فورت لودرديل سترايكرز، ممفيس أميركانز وبالتيمور بلاست.

عاد بعدها إلى فرانكفورت، حيث عمل مع النادي إدارياً وكشافاً.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي أكسل هيلمان: «كان لبرند هولسنباين تأثير كبير على أينتراخت فرانكفورت طوال ما يقارب 60 عاماً».

وتابع: «لم نفقد فقط أحد الشخصيات المميزة في نادينا، ولكن أيضاً موظفاً مخلصاً وصديقاً عزيزاً».