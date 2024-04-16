«البايرن» يغازل «المطرود»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت شبكة «سكاي سبورت» النقاب عن أن بايرن ميونيخ الألماني على استعداد لإعادة جوليان ناجلسمان إلى «أليانز أرينا» مرة أخرى، بعد عام من رحيله، ليحل محل توماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق، والذي قررت إدارة «البافاري» رحيله بنهاية الموسم.

وقالت الشبكة إن ناجلسمان الذي يدرب حالياً منتخب «المانشافت» الألماني، بعد أن «طُردته» الإدارة البافارية، يفكر في الأمر، ولكنه لم يمنح «الضوء الأخضر» للنادي البافاري حتى الآن.

وأضافت الشبكة أنه بعد أن أعلن الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن، والذي كان المرشح الأول لتولي منصب المدير الفني في «البايرن»، عن استمراره مع فريقه في الموسم المقبل، بدأ «البايرن» في تكثيف جهوده، من خلال كريستوف فريوند وماكس إبيرل المديرين الرياضيين للنادي، من أجل الاتفاق على شروط وتفاصيل العقد مع ممثلي ناجلسمان، ويقترح عقداً مدته ثلاث أو أربع سنوات.

وأشارت «سكاي سبورت» إلى أن بايرن ميونيخ، الذي ضاعت منه بطولة الدوري «البوندسليجا» مبكراً هذا الموسم، وذهبت لباير ليفركوزن للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل 120عاماً، يضع خطة «ب» في حالة عدم موافقة ناجلسمان على العودة مجدداً للفريق، وتتضمن هذه الخطة اسمي الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لبرايتون الإنجليزي، والإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا، وخرج الفرنسي زين الدين زيدان «العاطل حالياً» من الصورة وهو الذي كان يحلم بخلافة مواطنه، وزميله ديدييه ديشامب على رأس القيادة الفنية لمنتخب «الديوك»، ولكن أحلامه تبخرت في الهواء، بعد التجديد لهذا الأخير حتى «مونديال 2026».

ويحاول بايرن ميونيخ التركيز حالياً على التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي، بعد أن فشل في الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري «البوندسليجا» الذي احتكره 11 موسماً متتالياً، حيث يستضيف أرسنال الإنجليزي الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي للبطولة، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بتعادل الفريقين 2-2 في «الإمارات ستاديوم».