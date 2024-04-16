إيقاد شعلة «باريس 2024» بـ «النار» وليس «المرآة»



أثينا (رويترز)



تم إيقاد شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 بباريس في أولمبيا القديمة، في احتفال تقليدي، إيذاناً ببدء المرحلة الأخيرة من الاستعدادات التي استمرت سبع سنوات لانطلاق الأولمبياد في 26 يوليو المقبل.

وقامت الممثلة اليونانية ماري مينا، بإيقاد الشعلة باستخدام نار بدلاً من المرآة بسبب السماء الملبدة بالغيوم، ليبدأ مسار تتابع الشعلة في اليونان وفرنسا.

ويتوج تتابع الشعلة بإيقادها في العاصمة الفرنسية، خلال حفل الافتتاح، وستستضيف باريس الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة، بعد عامي 1900 و1924.

وقال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في كلمته «في هذه الأوقات الصعبة التي نعيشها، ومع تصاعد الحروب والصراعات، سئم الناس من كل الكراهية والعدوان والأخبار السلبية التي يواجهونها يوماً بعد يوم، ونتطلع إلى شيء يجمعنا ويوحدنا، إلى شيء يمنحنا الأمل، الشعلة الأولمبية التي نشعلها هي رمز هذا الأمل.

وأشعلت ماري مينا الشعلة لأول عداء في التتابع، بطل التجديف الأولمبي اليوناني ستيفانوس نتوسكوس.

وبعد مسافة قصيرة من الركض، سلّم الشعلة إلى الفرنسية لور مانودو الحائزة ثلاث ميداليات أولمبية في السباحة، ورئيسة تتابع الشعلة في باريس ممثلة للمدينة المضيفة.

وسيتم تسليم الشعلة رسمياً لمنظمي ألعاب باريس في استاد باناثينيك في أثينا، موقع أول دورة ألعاب حديثة عام 1896، في 26 أبريل، بعد تتابع الشعلة لمدة 11 يوماً عبر اليونان.

وتغادر الشعلة في اليوم التالي إلى فرنسا على متن السفينة ذات 3 سوار، «بيليم»، وتصل في الثامن من مايو إلى مرسيليا، ومن المتوقع أن يحضر ما يصل إلى 150 ألف شخص الحفل في الميناء القديم بالمدينة الجنوبية.

وتستضيف مرسيليا، التي أسسها المستوطنون اليونانيون في فوكايا حوالي عام 600 قبل الميلاد، منافسات الشراع.

وتستمر مسيرة الشعلة في فرنسا 68 يوماً، وتتوج بإيقاد الشعلة الأولمبية في حفل افتتاح الأولمبياد يوم 26 يوليو المقبل.