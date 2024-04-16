مهرجان سباق دلما التاريخي يُطلق «النسخة السابعة» 26 أبريل

مراد المصري (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق النسخة السابعة من مهرجان سباق دلما التاريخي يوم 26 أبريل الجاري، وتستمر حتى 5 مايو المقبل في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد في مجلس محمد خلف المزروعي بأبوظبي، تفاصيل النسخة السابعة، وفعاليات المهرجان، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف، إن الاتحاد سعيد أن يكون جزءاً من هذا الحدث البحري الكبير، عبر تنظيم فعاليات بحرية مصاحبة للمهرجان، وإن مشاركته في مهرجان سباق دلما التاريخي تأتي تأكيداً على اهتمام المهرجان بالرياضات الحديثة مع الرياضات التراثية جنباً إلى جنب، لتعكس حرص القيادة الرشيدة على استدامة الرياضات البحرية التراث والحديثة، والتشجيع على ممارستها والترويج لها، وترسيخ قيم التراث، ونقله للأجيال من خلال إبراز حياة الأجداد والآباء، سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عزز الوعي بقيمة التراث البحري.

وأضاف الشيخ أحمد بن حمدان أن الجميع لمس التطور المستمر لمهرجان دلما التاريخي عاماً بعد آخر، بفضل جهود القائمين على الحدث من خلال المبادرات والطرح المبتكر، الذي ظهر في التنوع الفريد للفعاليات والمسابقات.

وأشار ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إلى أن سباق دلما التاريخي يأتي في كل موسم كي يكون التجمع الأكبر للنواخذة والبحارة، وليكون بمثابة عيد سنوي للاحتفال بالإرث الشعبي والرحلة التاريخية من جزيرة دلما إلى شاطئ المغيرة، وقال: «في النسخة السابعة نستقبل المنافسة القوية بين المشاركين بتعديلات مهمة من أجل التركيز، وبشكل أكبر على عنصر الأمن والسلامة لكل المشاركين».

وحول موعد إقامة السباق، قال المهيري: «سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، وسيكون هناك اجتماع تنويري للنواخذة في جزيرة دلما قبل السباق من أجل تعريفهم بقوانين ولوائح المنافسة».

ومن جانبه قال عبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في هيئة أبوظبي للتراث، إن المهرجان يتضمن الحدث الأهم في المنطقة، وهو «سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً»، إلى جانب العديد من المسابقات البحرية والشاطئية والرياضية التراثية والحديثة خصص لها ما يزيد على 400 جائزة بقيمة تبلغ أكثر من 32 مليون درهم، منها سباق دلما لقوارب التجديف التراثي، سباق دلما للتجديف الواقف على اللوح، بطولة دلما لصيد الشعري، سباقات الدراجات الهوائية والجري والسباحة، بطولات كرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية والكيرم والدومينو، ومسابقات الطبخ والألعاب الشعبية ومسابقات الأطفال التراثية، وأن المهرجان يتضمن الحدث الأهم في المنطقة وهو سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يتوقع مشاركة نحو 125 محملاً في السباق الرئيسي.وأضاف القبيسي أنه تم اعتماد عدد من السباقات الرياضية الخاصة بأصحاب الهمم، ضمن مسابقات الجري والسباحة والدراجات الهوائية، ومسابقات خاصة بالموهوبين في مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو والرسم.

وأشار القبيسي إلى أن المهرجان يحتضن السوق الشعبي على مساحة 25 ألف متر، أركاناً ومحال للأسر المنتجة وأصحاب الحرف والمواهب من أهل جزيرة دلما، إلى جانب أركان وأجنحة الجهات الراعية والداعمة والمشاركة، ويقدم السوق العديد من الفعاليات التراثية المتنوعة وعروض فرق أبوظبي للفنون الشعبية، والعديد من المسابقات التراثية والوطنية والثقافية لزوار المهرجان، ويفتح أبوابه أمام الزوار يومياً، من الساعة الرابعة عصراً إلى العاشرة مساء.

وفي الختام توجهت اللجنة المنظمة بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعم سموه المستمر للسباق منذ انطلاقته الأولى في 2017، لتصبح له مكانة خاصة لدى جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات، ولدى جميع أهل البحر ومحبي التراث.

حضر المؤتمر سالم الرميثي، المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعدد من الإعلاميين والمتسابقين ومحبي التراث.