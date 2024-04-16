بريمن يوقف كيتا إلى نهاية الموسم



ميونيخ (أ ف ب)



أوقف فيردر بريمن صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الألماني لكرة القدم، لاعبه الدولي الغيني نابي كيتا حتّى نهاية الموسم، بسبب رفضه مواجهة باير ليفركوزن في المباراة التي خسرها الفريق 0-5، في المرحلة التاسعة والعشرين، وفقاً للنادي.

وأوضح كليمنس فريتس، المدير الرياضي لبريمن في بيان صحفيّ أن «سلوك نابي بالنسبة للنادي غير مقبول، بتصرّفه، خذل فريقه في موقف صعب رياضياً وشخصياً، ووضع نفسه فوق الفريق، لن نسمح بأن يمرّ هذا الأمر».

وأضاف «هذا الإجراء لا يمكن تجاوزه»، مشيراً إلى أن التركيز يجب أن يكون على «الجدول الزمني والفريق» الذي يحتل المركز الثاني عشر في الدوري، قبل خمس مراحل من نهاية الموسم، بفارق خمس نقاط عن ماينز، صاحب المركز السادس عشر المهدّد بالهبوط.

ووفقاً للنادي، رفض كيتا السفر مع الفريق إلى ليفركوزن، بعد أن عرف أنه لن يكون أساسياً في المباراة أمام باير ليفركوزن الذي حسم اللقب لمصلحته للمرة الأولى في تاريخه بعد تلك المباراة، وقرر «العودة إلى منزله والابتعاد عن المباراة» التي انتهت بخماسية نظيفة.

ونشر كيتا عبر حسابه على إنستغرام الاثنين «منذ بداية مسيرتي، في كل مكان مررت به، لم أواجه أية مشكلة انضباطية وحاولت دائماً أن أكون مثلاً يُحتذى به، لذلك لن أقبل بأن يأتي أحد ويشوّه هذه الصورة»، وفقاً لقناة «سبورت 1».

انضم اللاعب الغيني البالغ 29 عاماً إلى فيردر بريمن في صيف عام 2023، بعدما لعب مع ليفربول الإنجليزي لخمسة مواسم متتالية، وبعد إصابته في النصف الأول من الموسم، ومشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية مطلع عام 2021، لعب كيتا خمس مباريات فقط مع بريمن، ولنحو 100 دقيقة فقط.