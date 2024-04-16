نجاح كبير لموسم الأكاديمية الآسيوية للجولف

العين (وام)



تصدر شيجون جينج، ونانتاليا جوبتا، منافسات الذكور والإناث، في الجولة الافتتاحية من سلسلة «أوبتيماس» التي نظمتها الأكاديمية الآسيوية للمواهب الناشئة، بنجاح كبير بالتعاون مع اتحاد الجولف.

وشهدت المنافسات التي أُقيمت في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، على مدار 3 أيام، مشاركة 56 لاعباً ولاعبة من 24 دولة، من بينهم 11 من المصنفين ضمن قائمة الاتحاد الدولي للمواهب.

وتعد بطولة العين ضمن 25 جولة في كل من الإمارات، وفيتنام، وإندونيسيا، وتايلاند، والهند؛ بهدف توفير الفرص للمواهب الناشئة من اللاعبين الهواة للفئات السنية تحت 13 عاماً، وحتى 23 عاماً في كل من آسيا وأفريقيا.

ونجحت نتاليا في إنهاء المنافسات برصيد ضربة تحت المعدل، لتعتلي فئة الفتيات للمرحلة العمرية تحت 23 عاماً، وجاءت أفضل نتائج الفتيات للمرحلة السنية تحت 13 عاماً لمصلحة اللاعبة أورون كيم، بإجمالي 21 ضربة فوق المعدل.

وتصدرت سوريتبربيا براكسانوبال تحت 15 عاماً، بإجمالي 7 ضربات فوق المعدل، وذهبت صدارة تحت 18 عاماً لمصلحة لافانيا كوباتا برصيد 4 ضربات فوق المعدل.

وفاز الصيني شيجون جينج في فئة تحت 18 عاماً بالميدالية الذهبية، بإجمالي 15 ضربة تحت المعدل، متفوقاً بفارق 5 ضربات عن أوليفير موخيرجي الذي انتزع صدارة منافسات مرحلته السنية تحت 23 عاماً.

ونال صدارة تحت 13 عاماً الأردني سالم العبد اللات، بإجمالي 11 ضربة فوق المعدل، وحقق كارتينج سين لقب تحت 15 عاماً بإجمالي 12 ضربة فوق المعدل.

وقال اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف: «أهدافنا واضحة بتوفير الفرصة والبيئة الصحية للمواهب الناشئة لتطوير مواهبهم، والارتقاء بهم إلى مستويات أعلى، وجولات هذه السلسلة، بالإضافة إلى منافسات وسام الاستحقاق للمواهب تضمن تحقيق ذلك».

وأعرب الهاشمي عن التطلع إلى افتتاح أول أكاديمية في الشرق الأوسط، عبر الشراكة مع الأكاديمية الآسيوية للجولف، والتي تتيح للطلاب جنباً إلى جنب التعلم والتدريب والمنافسة.

وقال جون لاروش، مؤسس الأكاديمية الآسيوية للمواهب الناشئة للجولف: «سعداء بالشراكة مع الاتحاد الآسيوي للمواهب والاتحاد الإماراتي للجولف، وتسليط سلسلة (أوبتيماس) الضوء على أفضل لاعبي الجولف الناشئين في منطقة آسيا والمحيط الهادي، بجانب كونها منصة للاعتراف بهم على صعيد التصنيف العالمي وترسيخ مكانتهم، أفضل اللاعبين في المنطقة».